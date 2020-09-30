快訊

歐陽娜娜唱我的祖國下場 蘇貞昌：她爸演的《藍與黑》可參考

首場辯論成鬧劇...是否參加下兩場？拜登陣營面臨難題

訊連攜手晶睿 打造整合AI臉部辨識的智慧安防解決方案

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
訊連攜手晶睿 打造整合AI臉部辨識的智慧安防解決方案。 圖／訊連提供
訊連攜手晶睿 打造整合AI臉部辨識的智慧安防解決方案。 圖／訊連提供

訊連科技 （5203）與晶睿通訊攜手合作，將訊連科技AI臉部辨識加值軟體FaceMe Security整合至晶睿通訊影像管理軟體VAST 2，打造整合AI臉部辨識技術的智慧安防解決方案。此一站式的服務不僅讓使用者可輕鬆管理大量安防攝影機，更可透過AI臉部辨識技術，進行員工、VIP及黑名單等身分辨識，及整合即時通知示警，打造更智慧、高效的安防解決方案，並可運用於各式各樣的物聯網應用領域中。

近年來，AI臉部辨識應用蓬勃發展，其中智慧安防更是主流應用之一，AI臉部辨識可為智慧安防提供更多樣化的應用。藉由此策略合作，訊連科技的FaceMe Security解決方案可與晶睿通訊影像管理軟體VAST 2高度整合，結合晶睿通訊多元齊全的網路攝影機產品線和後端影像管理軟體，大幅簡化以往繁雜的安裝流程。

此外，用戶端亦可根據名單管理功能（員工、VIP及黑名單），於安控場景準確辨認VIP或可疑人士，同步搭配精準的即時通知、快速比對VAST 2系統資料庫篩選出對應影像，為使用人員帶來更安全、即時的安控系統，提供頂尖的臉部辨識安防應用情境，打造全新的AI臉部辨識安防體驗。

訊連科技與晶睿通訊透過策略聯盟，將台灣開發的AI臉部辨識整合解決方案推向國際市場，可應用於智慧安控、智慧建築及智慧製造等眾多領域應用案例中。訊連科技與晶睿通訊將於10月15日共同舉辦 「智慧安防 x 臉部辨識 – AI 智慧物聯新視界」線上研討會，分享AI臉部辨識安控解決方案相關應用，讓台灣客戶可有更深入的了解。

臉部辨識 晶睿 訊連

延伸閱讀

訊連推新品 瞄準網紅商機

聯強結盟訊連 推AI防疫

聯強攜手Intel與訊連 推出「AI防疫智能系統」

波特蘭開美國先例 下令商家禁用臉部辨識系統

相關新聞

夏普併購NEC旗下顯示器事業 公平會准了

鴻海（2317）集團所屬的日商夏普（Sharp）日前宣布將向日商NEC收購其旗下的顯示器事業體，公平交易委員會今（30）...

離職員工違反營業秘密法 旺矽：穎崴科技遭追加起訴

介面測試廠旺矽（6223）今（30）日公告，該公司29日收到新竹地檢署追加起訴的起訴書，主要先前旺矽對4名離職員攜帶機密...

鴻海旗下夏普 有望重回日經225指數

日本電信業龍頭NTT宣布，將買下尚未持有的NTT Docomo股票，並讓Docomo下市，意外讓鴻海集團（2317）轉投...

電動車超熱！特斯拉Q3在台掛牌創新高 單季突破1,850台

Tesla 今（30）日宣布，特斯拉再度刷新台灣電動車單季掛牌紀錄。截至今日，今年第3季總掛牌數預計突破 1,850 輛...

竹科未受地震影響 台積電廠區營運正常

宜蘭今天中午發生芮氏規模5.9地震，新竹科學園區管理局表示，區內一切正常，並無災情傳出

滾齒凸輪分度盤大廠歐權科技 進駐中科設研發中心

中科管理局今(30)日宣布，全球第二大、國內最大滾齒凸輪式分度盤製造商歐權科技，將投資1,000萬元進駐中科園區成立研發...

「護國神股」台積電擴廠 林宜瑾關心南科用水及工安

被外界譽為「護國神股」的台積電，正在南科擴廠，立委林宜瑾關心南科用水及工安問題，今在立院質詢科技部，要求正視及早因應。

歐權科技中科成立研發中心 就近服務客戶增國際競爭力

中部科學園區管理局上午宣布，全球第二大及國內第一大滾齒凸輪式分度盤製造商歐權科技公司，將投資新台幣1000萬元進駐中科園...

竹縣AI智慧園區 即日起至11月16日公告招商

新竹縣政府推動「5支箭」施政主軸，其中國際AI智慧園區公共工程預計今年底完工，產業專用區土地面積達8.05公頃，規畫引進...

輝達攜手VMware 搶混合雲商機

輝達（NVIDIA）於今(30)日宣布，VMware與該公司合作，推出新一代混合雲架構，提供企業AI運算服務。

工研院獲3大機構肯定為最佳雇主 前進頂尖大學搶人才

自9月開始，工研院積極前進4大名校舉辦徵才活動，包含台成清交都在鎖定的目標當中，且工研院獲得2019年Cheers新世代...

傳鄭州廠要求員工取消中秋休假趕工iPhone 鴻海：不實消息

南華早報報導，蘋果iPhone最大代工廠鴻海（2317）鄭州廠正24小時輪班運轉，要求員工取消中秋與國慶休假，日夜趕工生...

熱門新聞

13年來罰最重！康友-KY涉掏空、財報不實 二會計師遭停業二年

王令麟豪擲7.5億元買台中豪宅丽格 原來是這用途

工研院檢驗新冠肺炎試劑沒人買 衛福部這麼解釋

遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

街口託付寶爭議鬧大 胡亦嘉遭金管會解職

彭博分析師：iPhone 12將讓鴻海受惠最大 緯創也進補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。