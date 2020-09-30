Arm推新品 搶占汽車與工業自動化運算商機

矽智財（IP）大廠Arm於今（30）日宣布，推出新的IP組合Arm Cortex-A78AE CPU、Mali-G78AE GPU及Mali-C71AE ISP，瞄準汽車、工業自動化系統領域的運算商機。

Arm宣布為車用與工業應用推出上述全新的IP組合，Arm汽車暨物聯網事業群副總裁 Chet Babla 表示，自主系統可提升生活的每個層面，但必須建構在安全且穩固的運算基礎上。隨著自主決策變得越來越普遍，Arm已經設計出一套獨特技術，把安全性擺在第一優先順序，同時具備高度的可擴充性與高效率運算，為橫跨汽車與工業界的全新商機帶來自主決策能力。

Arm指出，Cortex-A78AE CPU可以為包括移動式機器人與無人駕駛運輸系統等自主應用，提供運行多樣且複雜的工作負載的能力，與上一代產品相比，效能提升 30%。