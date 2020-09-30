夏普併購NEC旗下顯示器事業 公平會准了

鴻海（2317）集團所屬的日商夏普（Sharp）日前宣布將向日商NEC收購其旗下的顯示器事業體，公平交易委員會今（30）日召開委員會議，決議放行通過。

公平會表示，夏普擬收購NEC Display Solutions過半股權，更將取得過半董事會席次，明顯符合法定結合型態；再加上依《公平交易法》第11條規定，夏普在台銷售額已達申報門檻，因此本次主動向公平會提出結合申報。

公平會表示，本案所涉產品主要有三類，分別是資訊顯示器、商務投影機及「大尺寸LCD面板，都屬於雙方銷售的重點項目，兩家公司間存在水平競爭關係，同時又兼具上、下游垂直關係。

針對二造日商結合，公平會認為，這項結合對本土資訊顯示器、商務投影機等市場上，市占率增加有限，並無顯著限制競爭疑慮。

公平會表示，在大尺寸LCD面板、顯示器兩方面，參與結合的日商市占率都不高，且彼此並非互為主要交易對象，本結合不致於造成市場封鎖的疑慮，也難推論此次結合，將阻礙其他競爭者選擇交易相對人。

經過審議，公平會表示，本次夏普針對NEC顯示器事業併購案，目前尚無顯著限制競爭疑慮，整體經濟利益大於限制競爭的不利益，依法不禁止其結合。

據瞭解，夏普此次出手將採公開收購，斥資92.4億日圓（約新台幣25億元），向NEC收購NDS三分之二股權，收購原訂要在今年7月進行，不過相關時程受到新冠肺炎影響而推遲至今。