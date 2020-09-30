鴻海旗下夏普 有望重回日經225指數

日本電信業龍頭NTT宣布，將買下尚未持有的NTT Docomo股票，並讓Docomo下市，意外讓鴻海集團（2317）轉投資夏普（SHARP）受惠，日本券商看好，隨著Docomo下市，夏普有機會填補空缺、成為日經225指數的成分股，帶動今（30）日股價逆勢上揚。

NTT集團昨（29）日宣布，將買下尚未持有的NTT Docomo股票，把這家行動電信業者納為旗下全資子公司、並讓Docomo下市。NTT將以每股3,900日圓價碼，收購尚未持有的NTT Docomo股票，據估計公開出價收購總值4.25兆日圓（400億美元）。

日經225指數是從東證一部掛牌的上市企業中，選出225家具代表性的企業所組成，一旦成為225指數，將獲得更多法人關注，有機會得到更多投資。

綜合外電報導，隨著Docomo 規劃下市，日本券商選出可能接替日經225指數成分股的候補名單，包含Rohm、Anritsu、島津製作所、Aisin Seiki及夏普。

夏普原先也名列225指數的成分股，但因2015年陷入債務超過資產局面，導致從東証一部降至東證二部，在2016年8月從日經225指數成分股中剔除。

不過，自從鴻海入主夏普，在大刀闊斧改革後，債務超過資產局問題已解決，夏普於2017年12月從東證二部重回東証一部，且業績逐漸好轉。