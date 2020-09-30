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技嘉筆電新品上市 下半年營運添柴火

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

板卡大廠技嘉（2376）衝刺筆電事業，昨（29）日宣布全新專業電競筆電 AORUS 15P 在台上市，法人看好，技嘉筆電事業搭上今年居家工作（WFH）、遠距教學需求，隨著新品陸續上市，可望為下半年旺季營運增添柴火。

技嘉AORUS 15P 最高搭載NVIDIA GeForce RTX 2070獨立顯卡的Max-Q設計及第10代Intel Core i7-10750H處理器。顯示方面，AORUS 15P配備144Hz電競面板，高更新率能有效減少殘影，使遊戲動畫更加流暢。

技嘉目前筆電事業佔營收比重仍低、不到一成，但公司仍積極發展筆電事業，產品線從電競系列發展到創作者系列。技嘉希望藉由顯卡、主板在市場的高知名度及市佔率，拉抬筆電事業，成為公司新的成長動能。

技嘉今年上半年受惠遠距教學、居家工作商機，帶動筆電成長，董事長葉培城今年股東會時指出，短期筆電需求強勁，導致部份機種供不應求。

技嘉持續看好電競事業，隨著電競比賽已逐漸成為主流賽事，預計2021年全球產值可望突破16.5億美元，看好將帶動公司主機板、顯示卡、筆電及相關周邊產品營運成長。

技嘉今年8月營收69.65億元，月減14%、年增13.4%，為4個月新低。累計今年前八個月營收532.1億元，年增31.9%；隨著輝達（Nvidia）、超微（AMD）下半年陸續推出新品，也為技嘉板卡事業挹注動能。

值得一提的是，近期網路媒體報導，質疑技嘉GeForce RTX 3080顯示卡會因使用POSCAP電容而導致運作不穩和閃退，公司特別發聲明澄清。

技嘉指出，一張顯示卡的運作穩定與否，需要通盤衡量整體的線路和供電設計，並非電容用料差異而已。POSCAP和MLCC兩款電容，兩者特性不同，用途也會有所差異，但不存在所謂好壞問題。

技嘉表示，技嘉GeForce RTX 30全系列顯示卡皆依照輝達規範所設計，並通過內部及晶片供應商等所有嚴格的測試。GeForce RTX 3080 GAMING OC及EAGLE OC等系列顯示卡，在電容部分採用高規格、低ESR的470uF SP-CAP電容，用料成本並不低於MLCC，絕非網路謠傳使用低廉料件。

電競筆電 技嘉

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