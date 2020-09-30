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VMware聯手六大咖 推混合雲解決方案

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

國際軟體大廠VMware今（30）日宣布，將攜手生態系統合作夥伴英特爾、輝達、Pensando Systems、戴爾、慧與科技以及聯想，推出Project Monterey專案。VMware產品與雲端服務營運長Rajiv Ramaswami表示，該專案將透過重塑資料中心、雲端和邊緣架構，提供混合雲架構的解決方案，支援客戶能夠在最佳環境中運行機器學習等新一代的應用。

VMware表示，Project Monterey已獲得生態系內的廣泛支援，提供靈活的整合解決方案。VMware正在與英特爾、輝達和Pensando System合作，將各自的SmartNIC技術充分應用在Project Monterey中；戴爾、惠與科技和聯想，則將提供基於Project Monterey的整合系統。

VMware指出，許多企業正處於5G、雲原生、資料導向、機器學習、多雲環境等新科技的轉換期，為了滿足各種新興需求，傳統IT架構正不斷擴展；但這也為IT組織帶來新挑戰，比如伺服器CPU上消耗的週期數量越來越多、進而影響效能，或是企業採用帶有GPU、FPGA和NIC等硬體加速器的專用系統，導致團隊孤立、技術專業化、總體擁有成本增加，並帶來更大的複雜性和安全需求。

在VMware發佈的Project Monterey計畫中，將重構VMware Cloud Foundation平台，實現伺服器的分散式運算，包括擴展對裸機伺服器的支援。這讓應用程式運行時，可使用來自其他實體伺服器的FPGA等硬體加速器資源，並根據應用需求透過軟體API動態存取實體資源。

此外，VMware正在擴展VMware Cloud Foundation以支援SmartNIC技術，減輕由系統CPU負責處理的工作任務。透過支援SmartNIC，能夠在伺服器CPU上保持運算虛擬化，同時將網路和儲存I/O功能卸載至SmartNIC CPU；這也讓應用程式可有效率運用網路頻寬，同時減少伺服器CPU週期以獲得最佳應用效能。

在安全上，Project Monterey的每個SmartNIC，都可以運行功能齊全的狀態防火牆和高級安全套件。由於是在NIC中而不是在主機上運行，因此可以部署、自動調整多達數千個小型防火牆來保護組成應用的特定服務，為每項服務提供全方位智慧保護，防止該特定應用服務出現任何漏洞。

在今日展開、為期二日的VMworld 2020大會上，VMware也將陸續發布一系列解決方案和服務，支援客戶在高度變化的市場環境中生存和發展。

CPU 雲端服務

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