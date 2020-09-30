遠傳friDay購物：百貨周年慶業績有望年增3成

疫情推動電商產業，今年線上百貨周年慶買氣興旺。遠傳friDay購物表示，10月與同集團遠東百貨、遠東SOGO三強聯手，與實體百貨周年慶同步，同樣滿額送，精選人氣專櫃品牌商品一次到位，線上官方直營SK-II、蘭蔻等排隊美妝保養品，在遠傳friDay購物同樣享有周慶超值優惠且免排隊直送到家，家電及居家日用大牌也同享獨家優惠。

2020年在新冠肺炎疫期影響下消費者行為有顯著的變化，網購等虛擬通路紛紛業績告捷。遠傳friDay購物受益於遠東零售集團資源合作，獲得最多專櫃品牌正貨支持，尤其每年10-11月百貨週年慶，有別於一般購物網站PK實體促銷，限量祭出與百貨專櫃同步優惠，免排隊還可享有分期0利率。今年遠傳friDay購物周年慶活動開跑僅第二天，站上流量已較前一周翻倍爆量，也帶動業績明顯升溫，遠傳friDay購物看好百貨周年慶期間整體業績將較去年成長超過3成。