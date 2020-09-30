弱勢教育經費仍有缺口 遠傳攜家扶基金會推公益專案

全球新冠肺炎疫情讓弱勢家庭較往年更難獲得社會的幫助，遠傳（4904）今年首度與家扶基金會攜手推動「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案，特別使用家扶媽媽手作 的「幸福提袋」作為義賣品，透過全台遠傳門市義賣，不僅可幫助弱勢家庭的家長創造就業機會，減輕生活負擔，而義賣品的款項更是專款專用在兒童少年的教育經費中。

遠傳表示，今年因疫情影響，弱勢家庭所面臨的生活壓力更是相對倍增，依據家扶基金會執行專案顯示，每年扶助國內有5萬多名經濟弱勢兒童少年，所需的教育經費龐大，預估今年9月至12月資金尚短缺近4800萬元，需要靠大眾發揮愛心募集捐款。

遠傳今年「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案，結合家扶基金會所推展的「幸福小舖」服務方案，家扶媽媽透過專業的職能訓練課程與實務操作的經驗累積，學習一技之長，以穩定家庭經濟收入。自10/1~12/31止，只要到全台近800家遠傳門市即可購買由家扶媽媽一針一線手作的「幸福提袋」義賣品，從挑選布匹、縫紉到包裝家扶媽媽親自全程參與，如此獨一無二的商品愛心價250元，就可幫助兒童少年就學圓夢。

遠傳電信總經理井琪表示，從2018年遠傳就與家扶基金會591993手機捐款展開合作，今年運用遠傳通路優勢協助販售「幸福提袋」手作義賣品，這款義賣品具有兩個重要的意義，除了是家扶媽媽親手製作，而義賣所得更將全數用於弱勢孩子的助學經費，預計將有500名學童受惠，同時能帶給家扶媽媽跟孩子翻轉生命的力量，遠傳更希望運用自身的企業影響力號召更多愛心人士共襄盛舉，以實現聯合國永續目標的消除貧窮和優質的教育。