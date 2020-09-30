快訊

中午12時37分 東北地區發生中型有感地震

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

弱勢教育經費仍有缺口 遠傳攜家扶基金會推公益專案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球新冠肺炎疫情讓弱勢家庭較往年更難獲得社會的幫助，遠傳（4904）今年首度與家扶基金會攜手推動「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案，特別使用家扶媽媽手作 的「幸福提袋」作為義賣品，透過全台遠傳門市義賣，不僅可幫助弱勢家庭的家長創造就業機會，減輕生活負擔，而義賣品的款項更是專款專用在兒童少年的教育經費中。

遠傳表示，今年因疫情影響，弱勢家庭所面臨的生活壓力更是相對倍增，依據家扶基金會執行專案顯示，每年扶助國內有5萬多名經濟弱勢兒童少年，所需的教育經費龐大，預估今年9月至12月資金尚短缺近4800萬元，需要靠大眾發揮愛心募集捐款。

遠傳今年「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案，結合家扶基金會所推展的「幸福小舖」服務方案，家扶媽媽透過專業的職能訓練課程與實務操作的經驗累積，學習一技之長，以穩定家庭經濟收入。自10/1~12/31止，只要到全台近800家遠傳門市即可購買由家扶媽媽一針一線手作的「幸福提袋」義賣品，從挑選布匹、縫紉到包裝家扶媽媽親自全程參與，如此獨一無二的商品愛心價250元，就可幫助兒童少年就學圓夢。

遠傳電信總經理井琪表示，從2018年遠傳就與家扶基金會591993手機捐款展開合作，今年運用遠傳通路優勢協助販售「幸福提袋」手作義賣品，這款義賣品具有兩個重要的意義，除了是家扶媽媽親手製作，而義賣所得更將全數用於弱勢孩子的助學經費，預計將有500名學童受惠，同時能帶給家扶媽媽跟孩子翻轉生命的力量，遠傳更希望運用自身的企業影響力號召更多愛心人士共襄盛舉，以實現聯合國永續目標的消除貧窮和優質的教育。

家扶基金會 遠傳電信 義賣

延伸閱讀

遠傳助攻 北市5G自駕巴士開放試乘

遠傳強打5G創新應用 推動遠距醫療

遠傳號召26家供應商 組攜手永續先鋒隊

家扶基金會急徵認養人 國內缺800人、國外缺1500人

相關新聞

傳鄭州廠要求員工取消中秋休假趕工iPhone 鴻海：不實消息

南華早報報導，蘋果iPhone最大代工廠鴻海（2317）鄭州廠正24小時輪班運轉，要求員工取消中秋與國慶休假，日夜趕工生...

矽智財廠享高毛利 誰是黑馬？

半導體產業高速成長，帶動ＩＣ設計漸趨複雜，矽智財的商機躍上檯面，智原、力旺、晶心科、M31、愛普等有望雨露均霑，而創意、世芯值得留意。

竹縣AI智慧園區 即日起至11月16日公告招商

新竹縣政府推動「5支箭」施政主軸，其中國際AI智慧園區公共工程預計今年底完工，產業專用區土地面積達8.05公頃，規畫引進...

輝達攜手VMware 搶混合雲商機

輝達（NVIDIA）於今(30)日宣布，VMware與該公司合作，推出新一代混合雲架構，提供企業AI運算服務。

工研院獲3大機構肯定為最佳雇主 前進頂尖大學搶人才

自9月開始，工研院積極前進4大名校舉辦徵才活動，包含台成清交都在鎖定的目標當中，且工研院獲得2019年Cheers新世代...

企業搶才白熱化 工研院獲三大機構肯定為最佳雇主

未來10年將進入企業搶才白熱化時代！工研院吸引年輕世代注意，獲得2019年Cheers新世代最嚮往雇主調查「專業服務業T...

彭博分析師：iPhone 12將讓鴻海受惠最大 緯創也進補

彭博行業研究分析師指出，蘋果公司即將推出支援5G功能的iPhone 12，鴻海可能因獲得更多新機的組裝占比而受惠最大，至...

馬斯克十年大計…拚年產2千萬輛 特斯拉鏈出貨喊衝

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於28日透過推特發下豪語，強調特斯拉將在2030年前實現年產量2,...

跟進蘋果 Google將對App抽佣30%

CNBC報導，Google於28日表示，明年起將強制執行一些規範，要求透過Google Play商店平台上架應用程式（A...

興櫃股王穎崴 蓋半導體中心

因應台商回台擴建廠房土地需求，經濟部加工出口區管理處再釋出楠梓園區行政場域第一期用地，約4,360平方公尺（約1,300...

中華電 喊組電信國家隊

國內五家電信業者看好5G結合數位轉型前景，至少創造十倍甚至無限大的商機；中華電信總經理郭水義表示，電信產業雖是競爭對手，...

馬斯克：特斯拉股價 五年後更高

特斯拉執行長馬斯克認為，特斯拉股價五年後將會更高。另據知情人士透露，特斯拉已放棄收購一家鋰礦商的...

熱門新聞

13年來罰最重！康友-KY涉掏空、財報不實 二會計師遭停業二年

王令麟豪擲7.5億元買台中豪宅丽格 原來是這用途

遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

工研院檢驗新冠肺炎試劑沒人買 衛福部這麼解釋

街口託付寶爭議鬧大 胡亦嘉遭金管會解職

勞保何時改？蘇貞昌：政府沒倒，勞保就不會倒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。