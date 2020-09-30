輝達攜手VMware 搶混合雲商機

輝達（NVIDIA）於今(30)日宣布，VMware與該公司合作，推出新一代混合雲架構，提供企業AI運算服務。

在VMworld 2020大會上，VMware和輝達宣布展開進一步合作，推出針對AI的端到端企業平台，以及採用輝達DPU、針對資料中心、雲端和邊緣的全新架構，支援現有及新一代的應用。透過此次合作，輝達的AI軟體將被整合至VMware的產品中，支援企業擴展現有的AI基礎架構，通過單一操作來管理所有應用程式。

VMware執行長Pat Gelsinger表示，該公司攜手輝達，將AI導入企業，實現這項強大技術的普及推廣。透過共同推出的全新混合雲架構，針對滿足新一代應用需求而開發，協助企業加速採用突破性創新應用，以推動其業務不斷發展。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出，AI和機器學習已從科學研究實驗室，迅速擴展到幾乎所有地區和行業的企業資料中心。輝達和VMware將共同協助客戶，把企業資料中心改造為AI加速超級電腦。