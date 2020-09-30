威盛新品VAB-950 搭載聯發科i500 AIoT平台
威盛（2388）宣布，推出搭載聯發科（2454）i500 AIoT平台的威盛VAB-950，可促進眾多家庭、商業、工業和教育市場等領域的創新智慧設備開發。
威盛全球行銷副總Richard Brown提到，隨著AI越來越趨向邊緣化，對具有強大邊緣運算、電腦視覺，及多媒體功能的智慧型設備需求正急遽增長。威盛VAB-95可提供獨特用戶體驗的創新設備，為此龐大市場機會提供既快速又可靠的捷徑。
聯發科智聯網事業部葉信忠協理表示，已能預見未來幾年內，對功能強大且高效的AIoT晶片組及能支援下一代AI語音和視覺設備的需求相當強勁。借助搭載聯發科i500 AIoT晶片組的威盛VAB-950新品，客戶可縮短開發時間，並將創新與差異化的設備導入市場，以滿足廣泛的應用。
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