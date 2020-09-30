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傳鄭州廠要求員工取消中秋休假趕工iPhone 鴻海：不實消息

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海發出聲明指出，媒體報導廠區取消假期趕工iPhone為不實消息。 路透
鴻海發出聲明指出，媒體報導廠區取消假期趕工iPhone為不實消息。 路透

南華早報報導，蘋果iPhone最大代工廠鴻海（2317）鄭州廠正24小時輪班運轉，要求員工取消中秋與國慶休假，日夜趕工生產新款手機iPhone 12。對此，鴻海今（30）日發出聲明，所謂廠區取消假期為不實消息。

鴻海發出聲明指出，所謂廠區取消假期為不實消息，其次，基於生產排配及廠區運營，部分單位安排有假期值守人員，皆為自願報名。

南華早報報導指出，根據員工、招聘廣告及當地媒體報導，鴻海鄭州廠正取消員工已安排好的假期，並強制要求員工加班，並對服務時間較長的員工發額外獎金。

科技新聞網站AppleInsider報導，這筆特別獎金包括向到職日9月18日起、受聘至少90天、工作至少55天者，發放人民幣1萬元（1,450美元）獎金，到職日9月26日起，獎金為人民幣8,500元。

鴻海並要求iPhone組裝廠的員工，取消中秋與國慶日休假。一名員工表示，基於當地勞基法規定，中秋連假期間出勤應獲得兩倍薪水，因此部分員工將配合公司要求。

鴻海 中秋 iPhone

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