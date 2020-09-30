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馬斯克十年大計…拚年產2千萬輛 特斯拉鏈出貨喊衝

經濟日報 / 記者邱馨儀陳昱翔蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於28日透過推特發下豪語，強調特斯拉將在2030年前實現年產量2,000萬輛的目標，為2019年產量的50倍以上。法人看好，特斯拉產量暴增，對零組件需求也將大開，帶旺貿聯-KY、TPK-KY、和大、聯嘉等供應鏈出貨同步倍數成長。

巴隆、Business Insider報導，馬斯克推文稱，2027至2030年，特斯拉年產量可望攀上2,000萬輛，至於整體電動車市場，預期屆時產量將超過3,000萬輛，甚至可能五年內就能達成目標，只是有點勉強。全球車市一年銷量約在9,000萬輛之上。

因應特斯拉龐大需求，台灣相關供應鏈近期陸續「動起來」。特斯拉電池管理線束供應商貿聯代子公司貿聯電子（常州）有限公司公告，將投資7.59億元興建新廠房，預計2021年底完工，主要配合特斯拉中國大陸廠產能持需開出，對線束拉貨的強勁需求。

TPK為特斯拉Model 3車款中控顯示相關供應商。TPK看好電動車的產業前景，日前宣布投資1億美元（約新台幣29.43億元）參與Canoo上市前私募案，並且透過Canoo在電動車領域上的前瞻性產業發展及布局，拓展TPK電動車在相關行業產品及服務範疇，增加在汽車產業鏈多角延伸以及發展的機會。

法人認為，車用市場雖然需要長時間的認證才能出貨，但具有訂單較穩定、毛利率較高，產品周期比消費性電子長等三大優勢，TPK已順利打入大廠供應鏈，未來可吸引其他車廠下單，有助長期營運。

和大是特斯拉減速齒輪箱獨家供應商，第2季特斯拉受疫情影響出貨，和大營收、獲利受衝擊，第3季起出貨大增，拉貨速度加快，除了年底前需求增加，未來發展前景更看好。

和大因應客戶需求，仍按原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，預計明年初啟用。為擘劃多年深根齒輪工業的研究與開發，未來也將於嘉義廠區籌設全台第一間齒輪博物館及齒輪研究所。

聯嘉是特斯拉Model 3車燈供應廠，看好第4季汽車市場需求，聯嘉在台灣，北美與大陸東莞都有擴廠計畫。

特斯拉2019年總計生產36.5萬輛電動車，交車數為36.75萬輛，年成長50%。市場預測，2020年第3季，特斯拉交車數可達14.1萬輛，全年交車數為48.3萬輛，年成長約30%。

特斯拉 電動車 TPK

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