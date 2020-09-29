工研院檢驗新冠肺炎試劑沒人買 衛福部這麼解釋

經濟部長王美花今參與台灣生物產業發展協會會員大會，提到工研院終於研發出一小時內就可完成的「核酸分子檢驗」快篩試劑，敏感度與特異度都達到標準，但衛福部仍舊使用原本的檢驗試劑，不願採購工研院試劑，讓工研院只好「向外發展」，衛福部次長薛瑞元表示，疾管署研發的檢驗試劑已經使用習慣，沒有替換的必要。

薛瑞元表示，工研院研發出新冠肺炎檢驗試劑之前，疾管署已研發出檢驗試劑，並逐漸改良，工研院研發的檢驗試劑與疾管署的檢驗試劑相比，特異度與敏感度都有一定的水準，也獲得食藥署核發許可證，但官方若貿然要全面更換檢驗試劑，會有一定的影響，因此還是採取疾管署研發的檢驗試劑為主。

薛瑞元也表示，全球的檢驗試劑市場現在是「供過於求」，各國研發出的檢驗試劑，特異性、敏感度都具有一定的水準，但全球的標準不一，未來應該要有一個國際組織協助統一標準，此舉也能避免現在有些國家的檢驗能力被質疑的問題。

財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲表示，我國的緊急授權命令應該要更快一點，國內研發的創新檢驗試劑才有市場，無論是國內、國外的佈局才有機會更快進入。