亞太電信總座：建議政府加速加量補助5G建設

亞太電信（3682）總經理黃南仁表示，建議政府加速、加量補助5G建設，加速開放3GPP 5G頻段共頻共網，包含700MHz、2.6GHz等，支持及獎勵5G垂直場域解決方案的研發，支持及獎勵ORAN跟SDN。

台灣通訊學會今日舉辦5G x數位轉型高峰論壇，邀來NCC副主委翁柏宗、委員孫雅麗、蕭祈宏、中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁暢談5G與數位轉型。

黃南仁表示，數位變革正在發生，消費者也對於服務越來越挑剔，過去是人跟物之間傳遞，未來不僅是人對人，人對物，物對物，不僅是傳輸更會增加資料量傳輸，2025年迎向智能化世界，所有物件都會感應，所有物件都連網，所有物件都有智能。

黃南仁表示，電信業者現正面臨挑戰與契機，傳統營收成長趨近平緩，新數位創新市場提供明確營收跟擴充契機，電信營運商數位轉型服務，未來將分為連網及架構提供者、服務整合、服務創造，要有各行各業專業知識，而各行各業也都搶進服務創造市場。

亞太電信近年強調GT智慧生活，黃南仁表示，亞太電信會強化5G核心競爭力與垂直領域專業，結合5G產業生態合作夥伴，整合集團繼策略夥伴資源，擴展5G生態圈，希望強化核心競爭力在垂直，鎖定智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧娛樂、智慧零售等六大智慧領域，希望打造端到端生態鏈。除了鴻海以外，也引進台灣跟國際業界，一起打造數位轉型團隊。

黃南仁指出，5G被多數國家視為數位轉型策略核心關鍵，為了產業發展，期望政府可以加速加量補助5G建設，加速開放3GPP認定的5G頻段可以共頻共網，包含過去發出的700、2.6GHz，支持及獎勵5G垂直場域解決方案的研發，支持及獎勵ORAN（開放架構網路）跟SDN（軟體定義軟體）。