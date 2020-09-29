和碩代子公司公告 鎧勝股臨會將贊成合併案
和碩（4938）今（29）日公告，代重要子公司Asuspower Corporation董事會公告，決議通過和碩收購鎧勝的反向三角合併案，對鎧勝控股明日將舉行的股東臨時會中，行使表決權並贊成本合併案、合併契約及合併計畫。
和碩間接持股Asuspower Corporation 100%股權，和碩指出，Asuspower Corporation(BVI)於今日董事會決議通過，有關其持有58.27%股權之子公司Casetek Holdings Limited鎧勝控股與和碩及PEGASUS ACE LIMITED進行反向三角合併案（下稱本合併案），Asuspower Corporation (BVI)擬於鎧勝控股2020年第一次股東臨時會行使表決權並贊成本合併案、合併契約及合併計畫，亦即，對鎧勝控股股東臨時會討論事項第一案及第二案投贊成票。
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