英特爾攜手8家台廠 搶攻邊緣運算商機

晶片大廠英特爾今天與研揚、凌華、研華、神基、廣積、威強電、新漢、利凌等8家台灣合作夥伴舉行邊緣運算說明會，在簡報中提到，透過英特爾物聯網增強型處理器，可提高效能、人工智慧（AI）和安全性。

英特爾指出，藉由硬體和軟體組合、生態系統及全球15000個客戶部署案例，有助於迎接2024年前將成長至650億美元（約新台幣1.89兆元）的邊緣晶片市場商機。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧致詞表示，2023年將有高達70%的企業在邊緣處理資料。第11代Intel Core處理器、Intel Atom x6000E系列及IntelPentium、Celeron N和J系列處理器代表英特爾在增強物聯網功能方面，邁出最重要的一步，同時透過AI和5G的進展，為這些功能奠定基礎。

英特爾第11代Core處理器已經有90多個合作夥伴致力於提供解決方案，可應用在多種情境。例如在零售、銀行和旅館業，可打造智慧與沉浸式數位看板、互動式自助服務終端機和自動結帳；在醫療保健領域，可提供具有高解析度顯示器和AI驅動診斷程序的次世代醫學影像裝置。