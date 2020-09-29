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與台灣大結親？賴弦五：台灣之星單獨活著 對大家都好

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

遠傳電信與亞太電信結盟，震撼整體電信產業，更牽動未來5G市場變化版圖，市場也盛傳台灣大跟台灣之星可能加速合作，但雙方並未正面回應，台灣之星總經理賴弦五今天表示，什麼事情都有可能發生，不管是跟台灣大或者是中華電信。賴弦五也笑著打趣說，但分析未來競爭態勢，台灣之星好好的獨立活著可能對大家都好。

賴弦五今日參加台灣通訊學會舉辦5G x數位轉型高峰論壇，他表示，台灣行動通訊營收自2016年起開始衰退，且幅度驚人，2020年雖有5G推出，但用戶升級速度緩慢，2020年跟2021年整體產值仍將持續衰退。

賴弦五認為，4G時代的499元低價競爭，讓消費者對於行動通訊價格「定錨」，各家業者都有責任，進入5G還沒看到關鍵應用及新商業模式，而台灣電信業者更站在全球最高的標金基礎上，如果無法節約成本跟創造獲利方式，產業發展會非常困難。

賴弦五也觀察，GSMA跟諾基亞針對消費者對於5G的價格調查，僅願意付出比4G高5%至10%的價格，以台灣為利499元，加10%才549元，而5G的B2B市場也受到市場期待，2020年到2026年5G的B2B市場可望從23億美元成長至317億美元，年複合成長率54%，看起來成長幅度很高，但2021年至2023年都事緩步成長，得等到2025年到2026年，緩不濟急。

賴弦五認為，首要之事還是先將4G用戶升級5G，有了消費者基礎，可以支撐5G網路持續投資建設，發展企業端應用。

賴弦五也坦言，5G推出以來，4G用戶升級5G速度緩慢，他認為，因為4G太好用又便宜，4G可以滿足消費者需求，沒有足夠誘因跟動能升級5G，各業者應該將手機補貼及通路佣金資源搶進5G，降低4G資源，縮小4G跟5G的價差，拉大使用體驗差別，才有機會刺激用戶升級。

賴弦五也說明台灣之星5G發展藍圖，他表示，B2C持續拓展網路涵蓋率，2025年用戶數成長到400萬，5G用戶數滲透率40%，營收成長108%，B2B則要跨界合作數位轉型，從感知層到應用層。成為企業最務實的電信夥伴，跨業建構數位轉型價值鏈，彈性多元的數位轉型解決方案，2025年企業用戶營收年複合成長110%，占營收比例提升到20%。

台灣之星目前用戶數約230萬戶，在整體台灣行動用戶市場飽和情況下，五年用戶要成長至400萬戶是非常積極的目標。賴弦五也開玩笑說，如果大業者價格高，我們也可以不用達到這麼多用戶數就可以達到成長目標。暗指希望大業者守住5G價格，不要降價。

賴弦五解釋，台灣之星的目標就是要「獲利」，要營收持續成長，要達到營收成長跟獲利的目標，得有一定的用戶數搭配平均帳單金額（ARPU），我們也不希望資費這麼低，但大業者降價，我們也得跟著降，這樣對大家都不好，，因此如果大業者守住價格，也許我們平均帳單金額可以高一點，要爭取的用戶數不用這麼高就可以開始獲利。

賴弦五認為，明年下半年到後年可望看到5G的契機，但得靠各業者有聰明的決策，4G價格戰是絕對不能再繼續了。

而遠傳與亞太電信結盟後，用戶數可望穩坐電信二哥，更直逼中華電信，而業界也關注，錯失亞太電信的台灣大，可能會轉向積極與台灣之星合作，台灣之星反而成為關鍵的小業者。

賴弦五笑著舉例說，台灣大的行動加上台灣之星行動通訊營收是超過中華電信的，如果再加上有線電視的布局，台灣之星與中嘉結盟，台灣大跟凱擘同屬智邦集團，將是中華電信的勁敵，這應該是龍頭（中華電信）不樂見的。

不過賴弦五也強調這一切都是舉例，未來什麼事情都可能發生，不管跟台灣大合作或者跟中華電信合作都是。

賴弦五也認為，台灣之星取得3.5GHz的40M頻寬，就是想要自己獨立的好好活著，但如果業界競爭太激烈，台灣之星活得不好，或者被逼到絕境，迫使得與其他業者合作，會牽動整體市場競爭版圖，這不是有些業者樂見的，所以台灣之星單獨活著，對大家都有利。

4G 5G 台灣之星

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