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飛利浦推3.1 聲道Soundbar 主打輕薄設計

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

結合重低音喇叭的飛利浦TAPB603 Soundbar，讓居家影音體驗立即提升至家庭劇院等級，無論是觀賞星際激戰或是聚焦品味靜謐時刻，均能享有更豐音效及深沉渾厚的重低音。

飛利浦今(29)日表示，該款輕薄無線重低音喇叭易於安裝，獨特設計使整體居家空間更顯簡潔；無可比擬的杜比數位技術創造更為逼真、沉浸式的絕佳體驗。

飛利浦指出，TAPB603 Soundbar相容杜比全景聲（Dolby Atmos）搭配無線重低音喇叭，無論收看電影或運動賽事，都可以聽見且實際感受雷射火焰的爆裂聲或引擎的轟隆巨響，享受喜愛的各種內容。

三個聲道可展現聲音在高度和深度的立體環繞效果，流線的無線重低音喇叭可大幅強化低音，使爆裂聲更震憾、樂音更深沉動人，無論是頭上飛過太空船，或是競技場中的群眾，都能清楚感受到劇中音效在觀賞者的上方和周圍流動。

並於中央揚聲器內嵌於Soundbar中，使對話聲清晰、明亮且優美平衡，無論身處房間角落或任何位置，都能清楚聽見每個字。支援多種連線及操控方式，包含HDMI、音訊輸入、USB與藍牙等輸入模式。4K影像傳遞可直接連結4K影片來源至Soundbar。

飛利浦 太空

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