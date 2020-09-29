遠傳總座井琪：盼政府促進共頻共網合作

台灣通訊學會今（29）日舉辦5G x數位轉型高峰論壇，邀來NCC副主委翁柏宗、委員孫雅麗、蕭祈宏、中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳（4904）總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁暢談5G與數位轉型。

井琪表示，5G是數位轉型關鍵，更可望打造智慧城市新面貌，遠傳做事穩紮穩打，深耕產業，兩年前遠傳就開始結合大人物（大數據、人工、物聯網）搶進物聯網市場，現在打造多元智慧解決方案，包含充電服務、智慧停車、智慧自駕車、科技執法、遠距醫療、智慧路燈等，已經有8.7萬盞智慧路燈上路。

不過井琪表示， 5G進行式，業者也有心頭事，5G數位轉型已經是現在進行式，且有無限潛能，但要成功關鍵在五點，更期盼政府協助，期盼有有完整的頻譜規劃跟適時釋照，鼓勵產業加速開發3.5G跟28G設備，推動促進共頻共網合作，OTT產業監理需替電信業者解套，創域整合創新應用應有法規調適。