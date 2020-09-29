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東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

創鑫智慧、偉翔生技及亞立田 獲准進駐竹科

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

科技部科學園區審議會第65次會議今（29）日舉行，會中通過創鑫智慧、偉翔生技亞立田等3案，共計核准投資新台幣約1.98億元。另核准永昕生物醫藥新竹生醫園區擴廠案，投資金額1.3億元。

竹科管理局表示，今年截至9月29日止，新竹科學園區新引進廠商共計34家，投資總額約92.2億元。

獲准入駐竹科新竹園區的創鑫智慧，投資金額0.75億元，主要產品為低功耗高性能循環神經網路硬體加速方案、高解析度即時影像分割與辨識加速方案，及基於深度學習的神經網路推薦系統加速方案，與其晶片開發相關與附加產品等。

創鑫智慧是執行科技部「半導體射月計畫」的「智慧終端系統晶片研發與新創事業計畫」績優團隊，並向清華大學技轉研發成果衍生的新創公司。主要提供人工智慧運算加速方案及晶片開發，主要應用於智慧語音、影像分割及物體偵測、網路推薦等AI智慧應用，深耕核心技術，掌握相關技術的演算法特性與架構設計能力，深具競爭優勢。由於台灣業界尚未在AI神經加速器晶片設計及其解決方案領域投入許多資源，因此將有助於國內人工智慧產業鏈上、中、下游的串連。

將進駐竹科宜蘭園的偉翔生技開發公司，投資金額1億元，主要產品為樟芝抗菌原料及其他真菌培養技術開發與應用。偉翔生技以其自有紅樟芝產物專利栽培技術，擴大衍生應用製備具高價值化抗菌原料，並進一步自農委會林業試驗所技轉其他食藥用真菌，進行培育技術、成品量化及穩定性研發，為國內目前抗菌原料產業研發所需關鍵技術，有別於一般動物性來源的抗菌原料，具創新性與發展潛力。

偉翔生技已取得世界多國的「紅樟芝子實體」栽培技術、萃取製程、健康機能性用途等多項專利，20餘年來穩健成長，進駐宜蘭園區後將針對樟芝抗菌新素材，與其他食藥用真菌開發等創新產品研發，可提升台灣在國際創新研發、生產技術地位，並為台灣抗菌資材與食藥用真菌領域培養研發、生產、系列商品開發及行銷等多元領域人才。

亦將進駐蘭宜園區的亞立田公司投資金額0.23億元，主要致力於開發輔助聽力產品及車用耳機及麥克風。亞立田致力於各類音頻產品的設計、開發及生產，包含高品質的耳機、麥克風、喇叭、擴大機及輔聽器等產品，應用至電腦周邊、電競產業、消費性電子、車用娛樂、行動通訊、視聽娛樂、智慧家居及醫療等各大領域。

隨高齡化社會來臨，輔聽產品市場需求成長可期。在車用產品部分，車用耳機麥克風已成功進入TOYOTA、LEXUS等車廠前裝供應鏈，亦提供後座買家為主的高階車用耳機，隨高階車款市場需求增加，亦帶動車用影音產品市場規模。現因美中貿易戰影響，規劃將中國大陸部分產品線移回台灣，並至宜蘭科學園區設立研發中心與實驗室，發展智慧醫療及智慧車電相關應用，厚實台灣電聲產業鏈。

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