玩美移動攜手國片《刻在你心底的名字》 推專屬素材包

訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機 」App，今（29）日宣布與國片《刻在你心底的名字》攜手合作，以電影中80年代台灣剛解嚴的時空背景及電影金句，獨家設計專屬素材包，要趁疫情和緩、電影產業回溫的時機，藉由跨界合作進一步打開市場。

《刻在你心底的名字》是由柳廣輝導演、瞿友寧監製，被譽為「年度後勁最強電影」，即將在9月30日正式上映。這部青春校園電影時空背景聚焦在台灣剛解嚴的80年代，同時以當時禁忌同性戀愛話題為主軸，兩位新進演員陳昊森、曾敬驊的精彩演技引起熱烈迴響。

這次玩美移動推出《刻在你心底的名字》玩美相機電影專屬素材包：包含2款邊框、8款貼圖及1款能將自己身歷其境合成進電影場景的摳圖，

要讓影迷們一起感受主角們「活在當下」的深刻回憶。玩美移動同步推出活動，只要使用玩美相機套用《刻在你心底的名字》專屬素材，並分享於社群平台，就有機會獲得電影周邊商品及電影交換券。

玩美移動總經理張華禎表示，「玩美移動很榮幸能與台灣優質大片合作!玩美相機重現電影中許多讓人印象深刻的經典詞句，也完整呈現電影唯美的拍攝畫面，盼大家能多多支持這麼棒的台灣電影，也能多利用 玩美相機精緻素材感受電影中感人片段。」