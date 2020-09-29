緯創手機動能轉強 Q4營收可望季增一成

緯創（3231）第4季在伺服器、筆電動能可望延續第3季表現，加上手機動能轉強，法人預估，緯創第4季營收可望季增一成以上，獲利也可望優於上一季。

受疫情影響，緯創對第4季仍未釋出較明朗的展望。不過，從整年度來看，緯創預期今年筆電出貨量將優於2019年，伺服器、顯示器也呈現年增態勢，至於桌機則與去年持平。

在中系品牌業者下半年追單之下，預估緯創第4季筆電可望延續第3季動能，單季筆電出貨量可望達500萬台。至於伺服器方面，預期本季表現將與第3季持平，但緯穎（6669）營運回升有助於整體緯創伺服器事業成長。

在手機方面，緯創今年代工另一低價版及一款新款平價手機，隨著第4季新iPhone上市，法人看好有利推升整體iPhone銷量，帶動緯創第4季營運走升。

法人預估，緯創第4季伺服器、筆電動能可望延續第3季表現，加上手機動能轉強，預估緯創第4季營收可望季增一成以上，獲利也可望優於上一季。

展望未來，法人指出，緯創過去因中國手機產線產能利用率過低，導致無法獲利，但隨著緯創昆山智慧手機廠售予陸廠立訊精密，並保留印度產線，預估未來產能利用率偏低問題可望明顯改善。

隨著蘋果加速擴大印度市場佈局，法人看好深耕印度，在當地手機製造經驗已超過5-6年的緯創，未來將在供應鏈中佔有一席之地。

在伺服器方面，儘管近期伺服器整體產業成長放緩，但緯創透過打入新客戶及新產品，支撐業務持續成長，預期今年伺服器事業營收將達395億元，2021年可望突破400億大關。

此外，緯創子公司緯穎儘管近期受到單一客戶供貨比重變化的雜音干擾，但其另一主要客戶需求仍強勁，預估明年營收仍可年增一成。

針對今年營運，緯創董事長林憲銘先前指出，雖然客戶對下半年市況不明朗，但從緯創來看，伺服器、通訊產品應該還是OK，但消費性產品就有點不確定性。緯創謹慎看待今年營運，但預期將比去年表現略好。