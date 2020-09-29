快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

集邦：估今年電視面板出貨量年減6.2%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處今（29）日表示，2020年電視面板產能受到電視尺寸持續增長、新產能放量速度減緩，以及下半年IT需求暢旺所擠壓，導致全年度出貨量僅2億6,753萬片，年衰退6.2%；出貨面積則預估年增0.7%，達到169.6百萬米平方。因產能受限，使得今年電視面板與整機的供需比由2019年的31%收斂至24%，成為支撐電視面板價格上揚的基石。

TrendForce分析師陳巧慧指出，雖然樂金顯示器（LG Display）延後關廠時程，然其韓國電視產能面積僅占全球3%，對於目前供不應求的市況改善有限；下半年又因部分面板廠在新產能放量速度不如預期，使電視面板產能以面積計算較上半年僅增1.1%。

另一方面，傳統旺季帶動大尺寸產品需求回溫，有助於電視面板平均尺寸往48.7吋邁進，然在產能增幅有限的情況下，電視面板供給緊俏，讓下半年電視面板與整機的供需比收斂至9%，激勵電視面板價格第三季及第四季預計平均分別有30%、10%的上漲空間。

2021年雖然預期將有華星光電（CSOT） T7、及惠科（HKC） 長沙H5兩條新產線的加入，然受到三星顯示器（SDC）預計於今年12月關閉韓國生產線，而同時間各家面板廠皆將中心放在生產IT產品和超大尺寸電視面板為主，預計明年電視面板供給量將縮減至2億5,664萬片，年衰退4.1%，而出貨面積則年增3.5%，達到達175.5百萬米平方。

此外，電視面板出貨的平均尺寸會進一步放大至50吋，受到供需持續交互影響，預估電視面板與整機的供需比將由2020年的24%收斂至2021年的20%，這意味著供不應求態勢仍將持續。

電視面板 顯示器

延伸閱讀

周杰倫扮酷戴TUDOR腕表 自嘲珍奶少喝免修片

Mini LED火紅 供應鏈動起來

蘋果調整退換方案 更換不合尺寸的Solo Loop單圈錶帶更方便了

艾瑪史東遭爆秘婚懷孕　巨肚尺寸太驚人！

相關新聞

楠梓加工區釋地 穎崴科技將斥資32.5億擴廠

全球排名第三的半導體介面廠穎崴科技，因應擴廠需求，將斥資32.5億元在高雄楠梓加工區建造高雄第三廠辦，預訂2022年啟用...

全球最完美投資標的 謝金河再談台積電：今年可賺20元

財信傳媒董事長謝金河今天在台南參加論壇活動時，提到很多人問他台積電股票已經漲到這麼高，還能不能買，而他的預估是上半年的E...

5G攸關國家競爭力 籲政府適時釋照

「5G整合資訊、資安、電信、網路、傳播，攸關國家競爭力！」台灣通訊學會理事長劉柏立29日在5G論壇強調，政府應明確定位5G納入國家經建戰略，公私部門合作引進監理沙盒，打造友善企業研發投資環境。另外，遠傳、台灣之星、亞太3大電信也對頻譜、釋照及基地台佈建各提建議。

華碩出席台北產品開發者年會 以CMF塑造產品形象

華碩（2357）設計中心日前受邀出席2020台北產品開發者年會，探討CMF設計(色彩Color / 材料Material...

宏碁投影機泛歐市場Q2市佔增強 登上第二名寶座

PC品牌廠宏碁（2353）不只筆電需求暢旺，在居家工作、遠距教學需求帶動下，投影機泛歐市場第2季市佔大幅增加，第2季登上...

諾貝爾獎得主惠廷翰：鋰電池未來5到10年仍有優勢

去年獲得諾貝爾化學獎的鋰電池發明人、美國賓漢姆頓紐約州立大學教授惠廷翰今天透過視訊，對國內產學界鋰電池相關人員發表演說，...

映泰本業好轉 超微新品有望帶動主板出貨動能

主板廠映泰（2399）在走出去年「礦災」後，主板今年呈現營收、毛利率同步走揚態勢，展望下半年，法人預估，隨著映泰本業重回...

DRAM價格止穩 法人：南亞科股價有機會補漲

在今年新冠肺炎疫情影響終端應用市場需求之後，法人認為，DRAM價格將於明年初止穩，明年上半重啟漲勢，而記憶體廠南亞科（2...

楠梓加工區再添半導體大咖投資 穎崴砸32.5億元擴廠

因應台商回台擴建廠房土地需求，經濟部加工出口區管理處再釋出楠梓園區行政場域第一期用地，約4,360平方公尺，投資案由全球...

5G結合數位應用 林之晨：產值多10倍

「5G是業者做下一代網路轉型的絕佳工具，2025年將可創造約10兆美元產值！」NCC副主委翁柏宗29日在5G論壇中強調，5G傳輸效能將刺激更多創新應用服務，例如智慧農業、醫療等，產值也將提升，政府監理思維也要快速更新。台灣大哥大總經理林之晨則建議，頻譜上應先推N78、N77，觀望國際再推N79，勿重蹈WiMAX的覆轍。

穎崴科技砸32.5億元 加工區設高階製造中心

因應臺商回臺建（擴）廠土地需求，加工出口區管理處再釋出楠梓園區行政場域第1期用地，約4,360平方公尺，投資案由全球半導...

Luxgen U6以中大型SUV車格 搶攻70萬以下跨界休旅市場

納智捷今(29)日推出U6智遊版(原APA規格)，升級BSD盲點偵測系統與RCTA後方車側警示系統搭配舊換新現金價69....

熱門新聞

大缺車…國產、進口都沒貨

國巨與鴻海策略聯盟 投入3+3領域

安心國旅補助 發到10月底

美國出手 中芯追趕台積電之路更崎嶇

市場派夾英系人馬進大同？林文淵：我是國民黨失聯黨員

台灣三大蘋果代工廠搶進印度 傳未來五年投資262億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。