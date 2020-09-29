集邦：估今年電視面板出貨量年減6.2%

集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處今（29）日表示，2020年電視面板產能受到電視尺寸持續增長、新產能放量速度減緩，以及下半年IT需求暢旺所擠壓，導致全年度出貨量僅2億6,753萬片，年衰退6.2%；出貨面積則預估年增0.7%，達到169.6百萬米平方。因產能受限，使得今年電視面板與整機的供需比由2019年的31%收斂至24%，成為支撐電視面板價格上揚的基石。

TrendForce分析師陳巧慧指出，雖然樂金顯示器（LG Display）延後關廠時程，然其韓國電視產能面積僅占全球3%，對於目前供不應求的市況改善有限；下半年又因部分面板廠在新產能放量速度不如預期，使電視面板產能以面積計算較上半年僅增1.1%。

另一方面，傳統旺季帶動大尺寸產品需求回溫，有助於電視面板平均尺寸往48.7吋邁進，然在產能增幅有限的情況下，電視面板供給緊俏，讓下半年電視面板與整機的供需比收斂至9%，激勵電視面板價格第三季及第四季預計平均分別有30%、10%的上漲空間。

2021年雖然預期將有華星光電（CSOT） T7、及惠科（HKC） 長沙H5兩條新產線的加入，然受到三星顯示器（SDC）預計於今年12月關閉韓國生產線，而同時間各家面板廠皆將中心放在生產IT產品和超大尺寸電視面板為主，預計明年電視面板供給量將縮減至2億5,664萬片，年衰退4.1%，而出貨面積則年增3.5%，達到達175.5百萬米平方。

此外，電視面板出貨的平均尺寸會進一步放大至50吋，受到供需持續交互影響，預估電視面板與整機的供需比將由2020年的24%收斂至2021年的20%，這意味著供不應求態勢仍將持續。