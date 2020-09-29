產能受限 估今年電視面板出貨量年減6.2%

根據TrendForce旗下顯示器研究處表示，今年電視面板產能受電視尺寸持續增長、新產能放量速度減緩，及下半年IT需求暢旺擠壓，全年度出貨量僅26,753萬片，年減6.2%；出貨面積預估年增0.7%，達169.6百萬米平方。

TrendForce表示，因產能受限，今年電視面板與整機的供需比由去年的31%收斂至24%，成為支撐電視面板價格上揚的基石。

TrendForce分析師陳巧慧指出，雖然樂金顯示器(LG Display)延後關廠時程，但其韓國電視產能面積僅占全球3%，對於目前供不應求的市況改善有限；下半年又因部分面板廠在新產能放量速度不如預期，電視面板產能以面積計算較上半年僅增1.1%。

另一方面，傳統旺季帶動大尺寸產品需求回溫，有助電視面板平均尺寸往48.7吋邁進，但在產能增幅有限的情況下，電視面板供給緊俏，讓下半年電視面板與整機的供需比收斂至9%，激勵電視面板價格第3季及第4季預計平均分別有30%、10%的上漲空間。

2021年雖然預期將有華星光電(CSOT) T7及惠科(HKC) 長沙(H5)兩條新產線的加入，但受到三星顯示器(SDC)預計於今年12月關閉韓國生產線，同時間各家面板廠都將中心放在生產IT產品和超大尺寸電視面板為主，預計明年電視面板供給量將縮減至25,664萬片，年減4.1%，出貨面積年增3.5%，達達175.5百萬米平方。

此外，電視面板出貨的平均尺寸會進一步放大至50吋，受到供需持續交互影響，預估電視面板與整機的供需比將由今年的24%收斂至2021年的20%，意味供不應求態勢仍將持續。