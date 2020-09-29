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穎崴投資32.5億 楠梓設半導體測試廠

中央社 / 高雄29日電

穎崴科技將在楠梓加工出口區投資32.5億元，打造半導體測試新廠。高雄市經發局今天表示，此舉宣告高雄投資正在起飛，落實先進半導體製程等政策，打造高雄成亞洲高階製造中心。

經發局下午發布新聞稿表示，穎崴科技今年上半年榮登台灣興櫃獲利王，占全球9成半導體大廠IC測試介面機台供應商，決定來高雄設廠，宣告高雄投資正在起飛。

經濟部主秘陳怡鈴表示，由於疫情及美中貿易衝突，經濟部自去年推動「投資台灣三大方案」，吸引600多家企業投資逾1兆元，創造9萬多個就業機會；現在見證投資方案在楠梓加工區落實，並帶動地方就業，此時正是加碼投資最佳時機，歡迎企業踴躍投資台灣。

經濟部加工出口處處長黃文谷指出，加工處為滿足園區廠商用地需求，近年陸續推動公共設施用地調整、週轉基地計畫、鑽石場域更新計畫等空間再造作為，再推動「行政場域更新計畫」，優先釋出第1期土地招商，感謝穎崴科技率先響應投資。

經發局局長廖泰翔強調，「投資台灣三大方案」吸引超過1800億資金來高雄。未來將參考中央「投資台灣事務所」模式，打造「投資高雄事務所」，針對重大投資案設立專案經理，協助企業與中央、地方行政單位協調、媒合資源，也幫助企業快速落腳高雄，讓好消息持續發生。

穎崴科技董事長王嘉煌表示，自己跟高雄很有緣，婚後曾在高雄日月光集團工作10年，19年前成立穎崴科技幫台灣半導體大廠測試產品，並引進先進生產技術帶動半導體產業，公司每3到5年就有擴廠需求，目前在楠梓加工區、岡山本洲園區均有廠房。

半導體 鑽石

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