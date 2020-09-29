5G攸關國家競爭力 籲政府適時釋照

「5G整合資訊、資安、電信、網路、傳播，攸關國家競爭力！」台灣通訊學會理事長劉柏立29日在5G論壇強調，政府應明確定位5G納入國家經建戰略，公私部門合作引進監理沙盒，打造友善企業研發投資環境。另外，遠傳、台灣之星、亞太3大電信也對頻譜、釋照及基地台佈建各提建議。

業者有煩心事

「『心5G』服務要務實、盡心，像極了愛情（眾笑）。」遠傳電信總經理井琪說，B2B2C最終要專注在讓廣大消費者受惠，遠傳在4G時就佈局物聯網，打造智慧城市新貌，讓市民享受到嶄新福祉，像充電服務在板橋會部署充電服務樁；桃園市智慧路燈8萬7,000盞都已完成了，自動偵測達到接近100%的可使用率。

「5G時代就是『用網路來代替馬路』。」井琪強調，遠傳同時在台東兩端相距130公里架設5G台，就是為了完善遠端診療服務照顧偏鄉。但業者有幾件心頭事，包括政府應協助頻譜規劃及適時釋照，鼓勵產業加速開發3.5G及28G設備，推動促進共頻共網合作，OTT產業監理需替電信事業解套，跨域整合創新應用法規調適等。

偏鄉基台整合佈建

台灣之星總經理賴弦五指出，台灣有全球第一的5G標金，這是因為供給過低、上限過高，釋照制度導致的高額標金對未來20年的產業發展帶來龐大壓力，若無法找到節約成本及創造獲利的方法，產業發展會十分困難。台灣之星的目標是在2023年涵蓋全台市區及近郊，2025年用戶突破400萬，個人用戶營收成長108%。

「價格高，我們用戶數就不用成長那麼多（眾笑）。」賴弦五強調，業者單獨負擔偏鄉建設義務，政策以頻率使用優惠為誘因，但普及服務基金補助以固網為主，行動網路業者必須獨立擴張涵蓋；「其實偏鄉地區最適合資源整合建設，各電信業者只需投入2,500站的建設，就能創造消費者、政府、業者三贏。」

開發5G共頻共網

「5G人口涵蓋率在2025年將達85%，如果沒有超過，就不知道生意該怎麼做了。（眾笑）」亞太電信總經理黃南仁說，全世界90%的資料量都在近2年內產生，電信營運商在數位轉型上得益，92%營收由電信業者享受，但也有ICT及SI業者想跳進來做服務創新，用5G讓生活從電腦化、自動化、數位化升級到智慧化。

黃南仁強調，亞太希望強化核心競爭力，透過雲端及邊緣運算，聚焦在智慧製造、能源、交通、醫療、零售，娛樂6大領域，5G+IIoT智慧製造的解決方案。他建議，政府補助5G建設要加速並加量，盡速開發3GPP的5G頻段共頻共網，支持5G垂直場域解決方案研發，並獎勵ORAN／SDN設備等。

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