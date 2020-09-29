華碩出席台北產品開發者年會 以CMF塑造產品形象

華碩（2357）設計中心日前受邀出席2020台北產品開發者年會，探討CMF設計(色彩Color / 材料Material / 質感Finish)與產品、品牌形象塑造，並以ASUS VivoBook S15為例，分享華碩如何建立不同系列欲傳達的個性與態度。

其實生活周遭遍布CMF設計元素，舉凡雙眼所見、觸手可及、身體感知，小至物品，大至空間，且影響其發展脈絡因素甚多，如：政經、人文、科技、生活風格或大環境的更迭與變化，華碩設計團隊每年透過大量分析，掌握宏觀趨勢(Macro Trend)，並解構為可實際應用的設計語言，再依此定調CMF主題。

以ASUS VivoBook為例，2017年透過經典金屬機身，傳遞簡約質感；2018年推出運用大量撞色設計的全新系列，使形象鮮明、獲得年輕人目光；自此，個性化色彩成為塑造VivoBook形象主要元素之一；2019至2020年，設計團隊延續此產品意象，並洞悉最新趨勢脈動，不僅嘗試各種色彩組合、不同材質與質感效果，亦透過一系列「＃有色有膽」行銷操作，顛覆Z世代(Generation Z)族群對華碩品牌既定印象，以全新面貌建立消費者關係。

華碩設計團隊深信品牌、產品要成功，不只憑藉設計塑造之形象，還需溝通建立內在文化與態度，內外一致，如同電競子品牌ROG玩家共和國的世界觀與品牌信仰，ASUS VivoBook也正朝此目標邁進，期許未來能成為引領潮流文化先鋒，不斷為市場及消費者帶來令人驚豔的匠心之作。