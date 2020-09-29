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宏碁投影機泛歐市場Q2市佔增強 登上第二名寶座

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
PC品牌廠宏碁不只筆電需求暢旺，在居家工作、遠距教學需求帶動下，投影機泛歐市場第2季市佔大幅增加，第2季登上第二名位置。圖為宏碁董事長陳俊聖 記者林俊良攝影／報系資料照
PC品牌廠宏碁不只筆電需求暢旺，在居家工作、遠距教學需求帶動下，投影機泛歐市場第2季市佔大幅增加，第2季登上第二名位置。圖為宏碁董事長陳俊聖 記者林俊良攝影／報系資料照

PC品牌廠宏碁（2353）不只筆電需求暢旺，在居家工作、遠距教學需求帶動下，投影機泛歐市場第2季市佔大幅增加，第2季登上第二名位置。

根據最新市調資料顯示，宏碁投影機泛歐市場第2季市佔大幅增加，從第1季8.5%擴大至12.4%市佔（位居第二）；其中，宏碁在DLP投影機市場更是大幅領先對手，以23%市佔稱霸泛歐市場。

宏碁投影機泛歐地區表現亮眼，即使在疫情及供應緊繃下亦與經銷商保持良好的合作默契，維持訂單；旗下投影機產品更具備超高解析度機種，能分析畫素與顏色的細節大幅提升影像像素密度，同時擁有高散熱低噪音技術，深具競爭優勢。

同時，宏碁在泛歐地區因應消費者線上購物的需求，積極部署電子商城，掌握線上結合線下的精準行銷策略，也讓宏碁第2季投影機在泛歐市場擴大市佔，保持領先地位。

宏碁受惠疫情帶動的居家工作（WFH）、遠距教學等需求大增，帶動其筆電出貨量大增，也同步激勵營運成長，累計今年前八月合併營收1,649.71億元，年增11.2%。

宏碁今年8月營收272.73億元，年增34.9%、月增17.4%，為59個月新高。宏碁指出，在成長快速的業務中，本月Chromebook營收年增59.6%、電競產品營收年增87.8%、顯示器營收年增49.4%。

展望未來，宏碁董事長陳俊聖先前指出，需求仍遠大於供給，目前來看，包括Chromebook在內的筆電市場能見度直達明年上半年。宏碁眼前的目標是「全面追貨」，以每個月出貨量優於前一個月為優先目標。

陳俊聖表示，電競筆電已成為多元化需求， 目前宏碁電競筆電出貨量占比逾20%，由於平均銷售單價（ASP）較高，具爆發成長動能。

宏碁 電競筆電

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