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百公斤的難題：台灣不需神人揹工 而是山域運補直升機

映泰本業好轉 超微新品有望帶動主板出貨動能

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

主板廠映泰（2399）在走出去年「礦災」後，主板今年呈現營收毛利率同步走揚態勢，展望下半年，法人預估，隨著映泰本業重回正成長態勢，在超微（AMD）新品帶動下，映泰出貨動能有望增溫，本業虧損將可望大幅收歛。

映泰產品涵蓋主機板、工業電腦及顯示卡，截至今年第2季為止，主板佔營收比重仍過半，其次則為固態硬碟、工業電腦、顯示卡等。

映泰主板六至七成為AMD產品，其次才為英特爾（INTEL），至於顯卡方面，AMD比重也大於輝達（NVIDIA）。AMD比重偏高，主要是二線廠商跟一線晶片廠拿價格沒優勢，AMD比較願意給優惠，且長期配合。

映泰主板中國市場營收比重達四成，往年高達五成以上，近年因當地品牌具價格優勢，映泰在當地表現不如預期。相反，今年映泰在歐洲、北美今年呈現成長，在南美巴西、墨西哥也有開發主板新客戶。

映泰主板、顯卡毛利率今年較去年提升。主因去年清理礦板、顯卡，去年顯卡毛利率甚至呈現負毛利率，其次，今年7、8月主板銷售也較去年同期成長10-20%，帶動毛利率提升。

展望今年營運，映泰指出，受惠AMD主機板需求暢旺，也順勢帶動公司營運，但在工業電腦業務方面，受到中國廠商殺價競爭，今年成長表現平平。

映泰表示，主板單價有逐季轉佳態勢，但仍需觀察產品組合，比如說A30較低階，但B550系列產品享有較好的毛利率。不過，因目前零組件緊缺，就算拿到顯卡、主板，也可能面臨出不了的問題。

法人預估，隨著映泰本業重回正成長態勢，在超微新品帶動下，映泰出貨動能有望增溫，本業虧損將可望大幅收歛，下半年朝本業營運轉正方向前進。

毛利率 AMD 營收

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