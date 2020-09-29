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Luxgen U6以中大型SUV車格 搶攻70萬以下跨界休旅市場

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
納智捷推出搭配舊換新，70萬元以下的休旅車。圖／業者提供
納智捷推出搭配舊換新，70萬元以下的休旅車。圖／業者提供

納智捷今(29)日推出U6智遊版(原APA規格)，升級BSD盲點偵測系統與RCTA後方車側警示系統搭配舊換新現金價69.8萬，不到70萬的價格，以優於同級的豐沛動力與中大型SUV空間，打破跨界休旅SUV市場。

裕隆集團與鴻海合作，因應未來汽車發展趨勢，重整車系編成，將銷售主力集中在SUV車系，未來，納智捷將以URX七人旗艦、及五人款為首，搭配U6搶攻跨界休旅的入門市場，以及即將到來新跑旅產品，完整休旅產品線布局。

自主汽車品牌LUXGEN的銷售主力U6自2013年上市以來，以時尚流線的外型、寬敞舒適的車室空間與以台灣用車環境為設計的科技安全配備優勢，上市即吸引高度關注，並多次蟬聯國產SUV銷售冠軍，是台灣自主研發車款中具備運動跑格SUV的先鋒代表。

U6車系在問世近七年內，歷經改款，以U6 GT重新出發，強化嶄新動力和高強度操駕，讓台灣自主研發的SUV車型，也可以挑戰極限駕馭樂趣。

現代人重視休閒生活，對於喜歡上山下海全台趴趴走的家庭，SUV多元彈性的大空間與充沛動力，成為消費者購車首選，然而符合需求的中型SUV售價在80萬以上，對於預算型買家而言，負擔沉重。

LUXGEN今日推出LUXGEN U6智遊特仕版，除了升級「BSD盲點偵測系統」及「RCTA後方車側警示系統」，讓主動安全配備再進化之外，搭配政府舊換新補貼，以現金優惠價69.8萬即可輕鬆入主，限量80台，讓消費者以不到70萬的入門小型休旅級距價格就能擁有中大型休旅車。

此次U6大動作推出新價格，全車系皆升級「BSD盲點偵測系統」及「RCTA後方車側警示系統」，重新定義台灣入門SUV新標準，衝擊跨界SUV市場，為預算型買家增添顏值與CP值都爆表的全新選擇。

A柱盲點。圖／業者提供
A柱盲點。圖／業者提供

納智捷 裕隆集團 金價

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