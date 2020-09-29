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5G結合數位應用 林之晨：產值多10倍

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
台灣大哥大總經理林之晨說，用超越5G的思維去布局，10年後5G可創造現今的10倍產值。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
台灣大哥大總經理林之晨說，用超越5G的思維去布局，10年後5G可創造現今的10倍產值。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

5G是業者做下一代網路轉型的絕佳工具，2025年將可創造約10兆美元產值！」NCC副主委翁柏宗29日在5G論壇中強調，5G傳輸效能將刺激更多創新應用服務，例如智慧農業、醫療等，產值也將提升，政府監理思維也要快速更新。台灣大哥大總經理林之晨則建議，頻譜上應先推N78、N77，觀望國際再推N79，勿重蹈WiMAX的覆轍。

全民百業服務升級

「5G是一張感知場景的網路，有利於企業布局下一代網路轉型。」翁柏宗指出，5G衍生出大數據分析加值服務產品，可以預知客戶的需求，也能感知員工狀態，企業的經營模式也會有巨幅改變。他解釋頻譜概念：「就是把天空中的土地劃分得很好，可以跟世界良好接軌，就能賣得好價錢，蘇貞昌院長就說：他聽懂了。」

「5G加乘數位轉型將有無限可能！」中華電信總經理郭水義說，5G象徵電信業的成長契機及對全民百業的服務升級，更可組智慧島嶼國家隊打國際盃。7月1日《電信管理法》施行起，中華電信已佈建基地台超過3,000座，推出24款5G手機，8月18日攜手日月光及高通打造5G智慧工廠，智駕電動巴士載客運行也正式上路。

郭水義指出，台灣5G平均下載速度位居全球第4，5G可用率居全球第6，跟5G有關的前瞻預算從1.0的431億元到2.0的950億元；目前中華電信兼顧容量及涵蓋，N3500提供高速上網及擴大容量，包括六都重要商圈及大專院校都可使用。智慧農業則涵蓋13縣市17個業主、13項作物，協助智慧農業，AI薑黃作業時間減少一半，產值增加5倍。

勿重蹈WiMAX覆轍

「用超越5G的思維去布局，10年後5G可創造現今的10倍產值！」林之晨說，5G時代不做數位轉型將只剩80%產值，4G時代產生很多巨人，例如LINE、UBER、抖音、推特、SNAPCHAT，都產出數百億美金產值，並產生巨大影響力；他強調，應用才是真正用戶想要的東西，如果畫地自限在基礎建設，永遠沒辦法推出殺手級應用。

林之晨建議，千萬不要重蹈WiMAX的覆轍，投入國家及資源在錯誤的發展方向，「政府說要釋出N79，就有點像WiMAX。」他強調，「應該要把N78都釋出完成，再去做N77，等國際都擁抱N79我們再去做；N78是全世界最好的頻段，應該先利用。」運氣好的是每隔10年電信就會迎來新時代，千萬不要再犯下4G時代同樣的錯誤。

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5G 4G 中華電信

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中華電總座：5G結合智慧轉型 創造無限大價值

台灣大林之晨：5G後續釋頻譜 勿重蹈WiMAX錯誤

台灣大促釋第二波5G頻譜

台哥大總經理林之晨：不要再交功課了 發表在網路上吧

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