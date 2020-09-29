微軟、SAP助緯穎轉型 ERP系統全面上雲

台灣微軟今（29）日表示，雲端伺服器供應商緯穎（6669）領先全台製造業導入SAP on Azure，在微軟和SAP協助下，將ERP系統放置於Azure雲端平台上運行，全面整合企業資源、暢通跨部門協作流程，以更智慧的方式掌握全球供應鏈進度，因此在疫情期間的動盪時局中，仍可靈活調整營運腳步、維持產能。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，緯穎的客戶橫跨全球，透過數據上雲讓IT與OT無縫整合，並進一步發展創新應用，優化供應鏈狀態預判精準度，即能在多變局勢中掌握市場先機、提升營運效益。他補充，微軟Embrace計畫深化微軟與SAP之間超過25年的產業與客戶合作經驗，兩方合作提供客戶ERP上雲的首選路徑，簡化並加快企業數位轉型步伐

微軟指出，台灣製造業近年來力求數位轉型，透過ERP上雲彈性靈活、不受地域限制，同時整合機器學習、商業分析，落實大數據願景，是決策數位化與工廠智慧化的關鍵助力；緯穎也成為全台第一間在Azure雲端平台上，建置並升級到SAP S/4HAHA的製造業者，加速數位轉型及提升營運效益。

緯穎科技資訊長溫宗正表示，緯穎導入SAP on Azure在全球營運布局上將取得三大優勢，第一，雲端解決方案可大幅降低開發、測試工作成本，相較於地端部署節省約40%的五年總體持有成本（TCO）；第二，相較過去在組織內部建置SAP系統環境約需耗時兩周，經由Azure實現上雲僅需兩小時，並可在極短時間內升級隨選虛擬機器的效能；第三，緯穎將持續完成人資、產品生命週期等管理系統的雲端化，藉由Azure智慧型分析處理跨域與跨部門資料，掌握全球供應鏈進度，推動生產及客戶服務智慧化。

微軟與SAP在去年10月，宣布加深雙方雲端合作關係，共同打造可靠、安全且具商務持續性的ERP上雲解決方案，為數位轉型奠定關鍵基石。目前，85%以上的世界500強企業同時使用SAP應用程式和微軟Azure雲端服務。