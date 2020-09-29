中華電總座：5G結合智慧轉型 創造無限大價值

台灣通訊學會今（29）日舉辦5G x數位轉型高峰論壇，邀來NCC副主委翁柏宗、委員孫雅麗、蕭祈宏、中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁暢談5G與數位轉型。郭水義強調，透過5G結合數位轉型，創造無限大價值，未來要廣結盟，共創價值。

台灣通訊學會理事長劉柏立表示，台灣邁入5G時代，將驅動電信業創新應用、整合生態，以數據驅動數位轉型，也積極提出五個政策建言，包含明確定義5G價值，納入國家級經建戰略體系，支持企業展開長期投資及研發，引導5G生態系統整合及公私部門合作，積極引進監理沙盒機制進行制度改革設計。

劉柏立也認為，電信自由化後，1998年電信產值已經超過3,000億元，但2019年電信營收跌破3,000億元，政府要重視這個問題

翁柏宗表示，面對5G的數位商機跟網路社會發展，NCC除推動電信管理法作業，讓所有業者更有彈性更導入頻譜共享、出租跟借讓，讓經營者更有彈性加速5G基礎服務的創新。5G不是3G、4G的延伸是場景跟感知的網路是給企業轉型服務使用為下一代企業轉型做了很重要的基礎，5G結合AI跟IoT喊得很響亮也是大勢所趨，創新應用跟構想，2025年將創造10兆美元產值。

翁柏宗表示，5G時代，企業將以非接觸式的感知狀態，改變商業模式，期盼5G垂直場域，結合AI、物聯網跟MEC，延伸電信業者競爭力到其他產業。

中華電信總經理郭水義表示，5G遇上數位轉型，電信產業成長契機，服務升級無限可能，要組台灣隊，打國際盃。

郭水義表示，5G開台近3個月時間市場變化快速，包含電信管理法施行、3GPP R16定案，台美發表乾淨網路宣言，行政院也把前瞻2.0計畫送進立法院，代表台灣積極推展5G時間到了。

中華電信6月底開台以來，發展5G創新實驗場域，攜手KKBOX打造虛擬演唱會，推出雲端串流遊戲，攜手日月光、高通打造5G智慧工廠，與交大陽明合作5G AIoT智慧醫療，在智慧城市創新應用打造智慧農業，並在全台首創智駕電動巴士載客運行上路，與勤崴啟動虎頭山5G垂直應用場域。

郭水義表示，中華電信5G開台時基地台約2,000台，手機約5款，現在已經超過3,000台，手機約24款，預估年底基地台可望達4,000台以上，建設規畫採高低頻搭配兼顧容量跟含量，3.5GHz頻譜鎖定六都及密集都會區、重要科學園區大專院校，2.1GHz則是室內場域擴大涵蓋，包含重要交通樞紐跟室內聚集場域。

此外，中華電信也積極切入企業專網，推動四型態解決方案，郭水義表示，現在企業專網雙軌進行，除政府提供實驗場域以外，也希望可以透過電信業競標的商業頻段快速提供企業界除「商頻專網」，可以彈性提供四種型態企業專網模式，協助各產業向上升級。

郭水義表示，現在中華電信攜手日月光為例，打造台灣首座5G mmWave智慧工廠，智慧農業協助產量、產值品質，以AI技術，將黃薑黃素提升五倍，種植時間縮短一半。