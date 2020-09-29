英特爾揪8台廠 搶占物聯網邊緣運算商機

處理器大廠英特爾揪8台廠，搶占物聯網相關邊緣運算市場。英特爾推出多款物聯網增強型處理器，要搶攻預期2024年時將達650億美元的邊緣晶片商機。

與英特爾合作的8家台廠，包括研華（2395）、凌華（6166）、研揚（6579）、神基（3005）、廣積（8050）、威強電（3022）、新漢（8234）與利凌。

英特爾相關處理器包括第11代Intel Atom x6000E系列，與Intel Pentium、Celeron N與J系列產品。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，2023年將有高達70%的企業在邊緣處理資料，該公司的上述處理器產品，代表其在增強物聯網功能方面，邁出了最重要的一步，同時透過AI與5G的進展，為這些功能奠定基礎。