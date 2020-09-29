5.5萬元 最貴iPhone來了

蘋果iPhone 12系列新機傳將於10月中旬發表，業界傳出，部分入門機種將先開賣，價格從649美元（新台幣約1.88萬元）起跳。

高階版的iPhone 12 Pro Max系列定價較前一代機種調高近100美元，頂規款定價將逼近新台幣5.5萬元，將是歷來最貴iPhone，預定11月開賣。

法人看好，蘋果新品推出並擴大產品線價格帶，有利吸引不同客層買氣，為鴻海、和碩、台積電、大立光、玉晶光、臻鼎-KY與台郡等相關供應鏈營運增添動能。

業界觀察，當年iPhone X較晚推出，但讓供應鏈當年度業績一路成長到11月至12月，今年蘋果再度延後部分機種推出時間，可能讓供應鏈複製當年iPhone X模式，若終端銷售反應熱烈，業績甚至有機會旺到明年初。

知名蘋果追蹤網站Appleinsider等發布最新訊息顯示，蘋果預定10月初舉辦第二場秋季發布會，正式推出新款手機，目前傳聞，入門款的iPhone 12機種將於10月19日上市，11月推出Pro系列機型。

在定價策略上，入門款產品價格與前一代差異不大，高階版本價格從接近1,000美元起跳。入門款iPhone 12的128GB和256GB機種分別定價649美元和749美元，iPhone 12 Max價格則分別為749美元和849美元。

最高階的iPhone 12 Pro價格估計從999美元起跳（128GB版本），256GB定價1,099美元，512GB則為1,299美元 。大螢幕的iPhone 12 Pro Max售價從1,099美元至1,399美元以上，依據規格與螢幕大小而定。

蘋果去年推出iPhone 11系列，最高階的iPhone 11 Pro Max 512GB售價達新台幣5.24萬元，最低價的iPhone 11比前一代的iPhone XR降價2,000元。

蘋果拉大價格帶的級距，以更親民的售價吸引非蘋陣營使用者加入果粉行列，忠實果粉則以更高規格設計，拉高產品平均單價（ASP）。對於供應鏈來說，代工低價產品，毛利率進一步被壓縮；高階機種訂單將有更好的毛利率空間。