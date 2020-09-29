聯電、世界 8吋代工喊漲

經濟日報 / 記者鐘惠玲╱台北報導
圖／經濟日報提供
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美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC），外界預期將使得全球晶圓代工產能更吃緊，IC設計業者透露，近期8吋晶圓代工已率先掀起漲價潮，包括聯電的0.18微米製程，以及世界先進的0.15微米細線寬製程都已調升報價，漲幅依客戶而定，平均約在個位數百分比。

聯電、世界先進昨（28）日對代工價格相關議題都不予回應。聯電目前產能利用率平均達95％以上，強調會在追求獲利與客戶長期合作關係之間尋求平衡點。

世界先進董事長方略先前被問及漲價議題時，並沒有鬆口，只提到「聽說」業界8吋漲價話題，價格調整要考量與客戶的長期合作關係及產能資源，當客戶下單，配合為其擴張產能是義務。

IC設計業者私下透露，聯電對近期新投片的價格已先行調漲，並通知客戶要調升今年第4季與明年代工價格。據悉，聯電的0.18微米製程、世界的0.15微米細線寬製程產能很滿，也啟動漲價。世界從0.11微米至0.18微米製程都提供細線寬產品，用在驅動IC與部分電源管理IC生產。

IC設計業者說，目前8吋晶圓代工廠產能最吃緊，從0.13至0.18微米製程產能都很滿，12吋廠則是28奈米以下製程最夯。

談到晶圓代工產能吃緊，IC設計業者分析，主因半導體的應用範圍愈來愈廣，但晶圓代工產能擴充速度跟不上，尤其有些晶片的面積大，一片晶圓甚至做不到1,000顆晶片，需要更多晶圓量生產。

IC設計業者不諱言，現在晶圓代工交期拉長，為了滿足客戶需求，不太會優先考量庫存風險，而會採取提早下單。

晶圓代工廠 聯電

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