鴻海昨（28）日公告，子公司鴻揚創投斥資3.23億元，取得集團旗下半導體設備廠京鼎股票1,755張。業界解讀，鴻海強攻半導體領域，設備是建立強大生產基礎的關鍵，此時加碼京鼎，宣示鴻海集團深耕半導體的決心。

半導體是鴻海集團轉型升級發展「3+3」（電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊技術）的重點之一。

京鼎在半導體設備業火候十足，鴻海集團此時加碼投資，凸顯對京鼎後市相當看好，將扮演集團未來發展半導體事業的要角。

根據鴻海公告，此次透過鴻揚創投斥資3.23億元，於8月24日至9月28日取得京鼎股票1,755張，平均每股價格為183.81元，主要目的為長期投資。交易完成後，累計持有京鼎6,953張272股，持股比率約8.4%。

京鼎主要營業項目為半導體設備次系統及系統整合、奈米設備、LED 照明與顯示產品、 光通訊晶圓材料，以及醫療器材研發設計製造銷售等業務 。同時，也跨入跨入物理氣相沉積（PVD）薄膜設備代工，預計2021年進入量產，屆時也可望同步跨入記憶體及邏輯晶圓製程生產線。

京鼎今年第2季歸屬母公司淨利3.87億元，創單季新高，每股純益4.68元；上半年歸屬母公司淨利6.24億元，每股純益7.54元。