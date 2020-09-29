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劉揚偉、陳泰銘 打球結緣

經濟日報 / 記者尹慧中李孟珊╱台北報導

鴻海國巨兩大集團大動作宣布結盟，業界預期，鴻海董事長劉揚偉和國巨董座陳泰銘兩人將激盪出更多火花。

據了解，劉揚偉和陳泰銘早年因打球在球場認識，陳泰銘和鴻海創辦人郭台銘也相當熟稔，加上郭台銘和陳泰銘都是美食家，也曾被民眾捕捉到和劉揚偉現身平民牛肉麵攤，大家都有共同語言，自然產生友誼。

鴻海為全球電子代工龍頭，國巨未來將可有龐大且穩定的出海口；國巨集團生產的被動元件體積雖小，卻是每樣電子產品必備的零組件，加上國巨集團廣泛在車用、先進封裝等領域布局，鴻海深化與國巨合作，形成互補效應，更能借力使力，衝出好成績。

鴻海與國巨都不約而同看上車用市場，業界認為這是讓劉揚偉和陳泰銘深化合作的關鍵因子。鴻海布局電動車和油電混合車領域，包括電池模組和引擎等產品，純電動車相關產品規劃 二年後推出，高品質的被動元件與相關封測資源不能少，國巨集團自然成為好搭檔。

國巨集團發動併購普思等同業，看上的也是車用等新領域市場。對國巨而言，過往主打消費性電子的「微利生意」很辛苦，高規的車用、工控、甚至航太等領域，才是未來提升集團獲利的主要引擎，這個理念與鴻海不約而同，進而促成兩大集團合作。

業界人士分析，過去鴻海集團和國巨集團就是夥伴，此次攜手讓雙方在未來全球性的競爭，不是單打獨鬥，且鴻海和國巨積極布局車用領域，在強化合作關係下，也能將車用高階零組件的價值發揮至極大化。

業界人士說，兩大集團策略結盟，主要是供應鏈的數位轉型升級，因為未來全球的競爭將不是單打獨鬥，而是產業聯盟的競爭，供應鏈的數位轉型需要每個環節同時努力，供應鏈也從過去傳統線性發展成網絡狀，這讓鴻海和國巨愈走愈近。

國巨 鴻海 陳泰銘

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