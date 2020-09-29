三代工廠 增加印度投資
路透報導，鴻海、和碩、緯創等三家台灣蘋果代工廠，已承諾未來五年共在印度投資將近9億美元（約新台幣262億元）。
印度規模66.5億美元的「生產激勵計畫」（PLI） ，允許計劃未來五年提高印度製造智慧手機銷量的業者提出申請。
知情人士透露，鴻海集團已申請投資約400億盧比（約新台幣158億元） ，緯創承諾投資近130億盧比（約新台幣51.3億元），和碩承諾投資近120億盧比（約新台幣47.3億元）。
消息人士表示，緯創目前每月在印度組裝約20萬支第二代iPhone SE手機，計劃在今年底前提高產量一倍，至每月多達40萬支；和碩還沒開始印度營運，但已和好幾省洽談，可能選在南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）設廠製造蘋果硬體。
另一名知情人士也說，鴻海集團在印度的產能已足以滿足小米的需求，如今可能運用PLI計畫，提高iPhone產量。
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