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西門子、歐利速、遠傳攜手打造5G智慧製鞋設備生產線

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
西門子、歐利速精密工業、遠傳電信攜手合作，打造智慧互聯製鞋設備生產線示意圖。圖／西門子提供
西門子、歐利速精密工業、遠傳電信攜手合作，打造智慧互聯製鞋設備生產線示意圖。圖／西門子提供

5G時代來臨，產業陸續升級智慧製造，製鞋設備業者歐利速精密工業宣布正式攜手遠傳電信西門子，導入西門子開放式物聯網雲端平台MindSphere，並將5G、擴增實境(AR)整合應用，實現設備生產產線的智慧化升級。

西門子表示，MindSphere將協助歐利速精密工業匯集產線上設備機台的運作數據，進行智慧化分析，藉由持續監控耗電量、轉矩和頻率，隨時掌握重要機台的運作狀態，探尋最佳維護時機與實際維護需求，提高機台使用率和產能，延長維護間隔，減少停機時間，實現預測性維護，降低非預期成本的發生，並達到能源資料管理和資源配置最佳化。

同時，建立於遠傳5G的連網傳輸基礎架構，廠務端得以加快擷取和分析所有機台運作資料的速度，進而提高生產運作效率、彈性以及安全性。

另外，歐利速將其設計開發的ROMPS(Remote Operation Maintenance Platform Solution) 解決方案整合至西門子 MindShpere平台，著眼於5G高速連網傳輸能力和AR能將虛擬與現實場景結合互動的特性，提供品牌鞋廠與製造工廠遠端設備維護、操作指導與教育訓練服務，提供即時有效率的服務，更可確保疫情期間，工廠人員出入嚴格控管及員工差旅受限的同時，服務與業務持續不中斷。

西門子 5G 遠傳電信

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西門子攜手歐利速、遠傳 打造智慧互聯製鞋設備生產線

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