快訊

屏東二戰日軍遺跡「石頭營」 竟被政府變賣成太陽能種電場

市場派夾英系人馬進大同？林文淵：我是國民黨失聯黨員

貿聯將砸7.59億元 興建常州新廠

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

貿聯-KY（3665）今（28）日公告，子公司貿聯電子（常州）有限公司，為配合公司營運需求，將興建新的廠房，新廠房興建金額約7.59億元，預計的工期為396天。外界認為，由於特斯拉上海廠積極擴產，貿聯為特斯拉電源管理線束的主力供應商，其在常州擴產，可能是迎合特斯拉的需求。

貿聯今年8月營收為20.05億元，月減0.5%，年增6.68%，主要是客戶工廠完全復工，恢復正常拉貨，使得營運維持在高檔，該公司也樂觀看待第3季旺季效應。貿聯今年前八個月營收為142.38億元，年減6.97%。

貿聯表示，今年8月的車用、電器下游客戶已完全復工，出貨恢復常態；以供應北美車用客戶為主的墨西哥廠，亦於8月開工，至此，各廠區已完全復工。

貿聯今年8月各產品線的概況如下：資訊科技類產品：包括電腦周邊產品、數據中心電源線束出貨大致持平。 電器用線產品：出貨持續回升。車用產品：北美運動車、電動車出貨持平。至於8月的醫療線束產品：出貨略為減緩。工業用線束：半導體設備線束拉貨持平。

展望今年第3季，貿聯表示，全球生產與商業活動陸續重啟，然而，在疫情的陰影下，我們對於電動車與運動車線束、工業 用半導體設備線束、數據中心線束等展望，仍抱持向上的趨勢。

貿聯今年第2季稅後純益為5.03億元， 季增112.2%，年增2.20%。第2季每股稅後純益（EPS）為 3.86 元，第1季EPS為1.81元，去年同期EPS為4.17元。

貿聯 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉要在三年後推平價車 大陸電動車業者：放馬過來

特斯拉新電池 期望變失望

相關新聞

美國出手 中芯追趕台積電之路更崎嶇

中國大陸最先進的本土晶片代工企業中芯國際試圖趕上業界龍頭台積電，除了雙方之間的巨大技術差距，美國的制裁將使中芯的追趕之路...

騰輝法人董事辭職 公司：營運不受影響

騰輝電子-KY（6672）法人董事萬洲化學辭職一事，騰輝今（28）日說明，不影響公司營運。

三星燃Mini LED背光電視市場戰火 供應鏈熱潮再起

TrendForce旗下光電研究處表示，隨著各家電視品牌廠商紛紛導入Mini LED背光電視，隨著技術提升成本持續優化，...

聯電去年能資源管理經濟效益 達4.5億元

晶圓代工廠聯電（2303）於9月間連續二個周末發起淨灘活動，日前由南科廠區與台南市環保局在安平區觀夕平台淨灘，昨(27)...

世界先進0.15微米細線寬製程傳要漲價 公司不回應

大陸晶圓代工廠中芯遭美方制裁，外界預期台系晶圓代工廠世界先進（5347）等將受惠。外傳世界先進有部分製程代工價格將調漲，...

賴清德玩Yahoo TV虛擬系統 遇見高中的自己

疫情帶動產業數位發展，副總統賴清德日前參訪影音平台Yahoo TV，體驗運用虛擬網紅系統、AR（擴增實境）異地共演等XR...

義隆業績暢旺 Q4有望淡季不淡

IC設計廠商義隆（2458）近期業績暢旺，8月業績續創歷史新高，本季業績攀峰在望。依照過往營運軌跡，通常義隆第4季業績會...

許勝雄專訪／金仁寶衝生醫 打造新引擎

金仁寶集團董事長許勝雄表示，紅色供應鏈崛起，顯示台灣電子業「只靠降低成本、做純代工」的時代已經過去，台灣必須跟著轉型升級...

許勝雄專訪／訓練兒子 從基層做起

金仁寶集團董事長許勝雄認為，他沒有接班問題，一切順其自然，隨著時間機會與環境到了，就會產生，尤其他早已經交棒，整個集團他...

品牌新手機大戰 10月開打

上半年品牌手機廠因疫情推遲的新機進度，近來逐步趕上，10月更是眾機齊發，不僅蘋果傳出將發表新iPhone，非蘋陣營也有三...

美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年

美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC），引爆晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰，筆電相關IC廠受惠宅經濟效益積極擴...

晶圓代工產能吃緊 IC設計廠醞釀漲價

全球晶圓代工產能吃緊，美國出手制裁中芯導致晶圓代工市場供給再受限縮，IC設計業者透露，已經有晶圓代工廠開始對明年產能採分...

熱門新聞

爸爸年中贈與子女各200萬 被課18萬贈與稅

三星來台找盟友 衝刺Mini LED

中天糖尿病新藥大陸發表臨床成果 要找合作夥伴

美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年

項目不清！衛福部紓困52億被疑蘇揆小金庫 綠委都開砲

農電共生有轉機 太陽能廠利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。