貿聯將砸7.59億元 興建常州新廠

貿聯-KY（3665）今（28）日公告，子公司貿聯電子（常州）有限公司，為配合公司營運需求，將興建新的廠房，新廠房興建金額約7.59億元，預計的工期為396天。外界認為，由於特斯拉上海廠積極擴產，貿聯為特斯拉電源管理線束的主力供應商，其在常州擴產，可能是迎合特斯拉的需求。

貿聯今年8月營收為20.05億元，月減0.5%，年增6.68%，主要是客戶工廠完全復工，恢復正常拉貨，使得營運維持在高檔，該公司也樂觀看待第3季旺季效應。貿聯今年前八個月營收為142.38億元，年減6.97%。

貿聯表示，今年8月的車用、電器下游客戶已完全復工，出貨恢復常態；以供應北美車用客戶為主的墨西哥廠，亦於8月開工，至此，各廠區已完全復工。

貿聯今年8月各產品線的概況如下：資訊科技類產品：包括電腦周邊產品、數據中心電源線束出貨大致持平。 電器用線產品：出貨持續回升。車用產品：北美運動車、電動車出貨持平。至於8月的醫療線束產品：出貨略為減緩。工業用線束：半導體設備線束拉貨持平。

展望今年第3季，貿聯表示，全球生產與商業活動陸續重啟，然而，在疫情的陰影下，我們對於電動車與運動車線束、工業 用半導體設備線束、數據中心線束等展望，仍抱持向上的趨勢。

貿聯今年第2季稅後純益為5.03億元， 季增112.2%，年增2.20%。第2季每股稅後純益（EPS）為 3.86 元，第1季EPS為1.81元，去年同期EPS為4.17元。