精誠宣布 成郵件安全管理大廠Cellopoint台灣總代理

看好資安市場需求，精誠（6214）今（28）日宣布，成為郵件安全管理大廠Cellopoint台灣總代理，將協助企業部署新世代電子郵件統一威脅管理平台（NG Email UTM），以杜絕日益增多的商業電子郵件詐騙、釣魚郵件、勒索病毒等。

精誠資訊中南區事業部總經理詹伊正表示，企業對於人為因素造成的資安風險往往沒有明確因應策略，Cellopoint結合CelloLabs的資料科學家與資安專家多年經驗，透過機器學習與深層學習技術，能夠快速且有效的偵測精心設計的進階威脅。未來再搭配精誠深耕企業客戶多年經驗，將能快速針對在地市場需求擬定策略方針，並連結生態圈資源提供綜效，協助企業強化資安防護。

Cellopoint台灣區銷售總監王彥雄指出，Cellopoint在台灣市場已經營一段時間，這次邀請精誠成為台灣總代理，希望能透過精誠的專業團隊與通路，提供適合不同產業的解決方案，並期待在政府、製造、金融等市場領域有倍數的業績成長。未來Cellopoint與精誠將提供企業客戶線上測試平台，加速發展相關應用與推廣，協助台灣企業超前部署，從傳統的防垃圾、病毒郵件2層防禦，進化到包括郵件URL防護、郵件檔案防護、變臉詐騙防護的5層防禦。

精誠表示，Cellopoint專注於電子郵件安全與郵件風險管理領域，目前在亞太區服務超過6億個電子郵件信箱，在台灣約有33％中大型企業都使用Cellopoint安全防禦體系保護企業的電子郵件安全。Cellopoint的客戶包含金融、電信、製造、高科技、能源與政府相關產業及台灣中小企業及大型企業。