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遠傳5G訊號全線覆蓋助攻 台北市自駕巴士開放試乘

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、經濟部技術處無人載具科技創新實驗計畫辦公室主任雷震台、經濟部技術處科技專家葉賜旭、經濟部工業局科長李純孝、行政院科技會報辦公室科技前瞻組主任張文櫻、台北市政府秘書處秘書長陳志銘、台北市交通局局長陳學台、台北市資訊局局長呂新科、台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇、台灣智慧駕駛執行長沈大維(左起) 。圖／遠傳電信提供
遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、經濟部技術處無人載具科技創新實驗計畫辦公室主任雷震台、經濟部技術處科技專家葉賜旭、經濟部工業局科長李純孝、行政院科技會報辦公室科技前瞻組主任張文櫻、台北市政府秘書處秘書長陳志銘、台北市交通局局長陳學台、台北市資訊局局長呂新科、台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇、台灣智慧駕駛執行長沈大維(左起) 。圖／遠傳電信提供

台北市政府、台灣智慧駕駛、遠傳今（28）日共同宣布，台北市信義路5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，這輛行駛路線全國最長的自駕巴士貫串台北市中正、大安、信義區，由遠傳全線覆蓋5G訊號，導入V2X應用、車內影像分析。

今日開放夜間載客是「台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫」第三階段，由台灣智慧駕駛公司主導及研發車輛。前階段自5月至今已完成超過150班次、270公里的測試運行，5G自駕巴士路線自信義路一段至五段，行經中正紀念堂、大安森林公園、台北國際會議中心，來回雙向約13.7公里。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳2018年就成功加入5G汽車通訊技術聯盟（5GAA），攜手上下游廠商，以車聯網為主軸成立遠傳5G先鋒隊，全力發展車聯網產業。隨著5G商轉，台北市首部5G自駕巴士開放民眾免費試乘體驗，正式落實5G垂直場域應用。未來遠傳將持續投入車聯網研發，協助完善交通網絡，帶動台灣車聯網產業發展。

曾詩淵指出，自駕巴士須依賴精準的辨識技術，以確保行車舒適與交通安全，藉由5G網路低時延、大規模聯網的特性，V2X智慧路口能更快速精準提供車輛路口狀況，期待未來更多產業共同投入自駕車研發，加速上路時程，提供智慧城市更安全便捷的交通環境。

遠傳於信義自駕路線設置25個5G基站，預計透過C-V2X應用，可即時預警行人或車輛入侵車道、闖紅燈等危險行為，將訊號傳送至自駕巴士，讓車輛做出確保安全的行駛反應。

即日起至2021年2月，民眾可免費預約試乘5G自駕巴士，預計今年第四季開始將C-V2X與路側設備（RSU）的整合並串接至系統，以拓展自駕巴士的視野，提升整體行車安全。

其中一輛在國慶連假後將配有遠傳VR頭戴式裝置，以及搭載friDay影音「明星多視角」服務的手機，讓試乘民眾透過全線覆蓋的5G訊號，同時體驗搭乘自駕巴士與5G帶來的沉浸式娛樂饗宴。

台北市信義路5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，提供民眾體驗5G時代的劃時代大眾運輸工具。圖／遠傳電信提供
台北市信義路5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，提供民眾體驗5G時代的劃時代大眾運輸工具。圖／遠傳電信提供

5G 遠傳 自駕車 車聯網

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