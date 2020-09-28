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西門子攜手歐利速、遠傳 打造智慧互聯製鞋設備生產線

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

西門子、歐利速精密工業、遠傳電信（4904）攜手合作，打造智慧互聯製鞋設備生產線。以西門子開放式物聯網雲端平台MindSphere與遠傳5G為產線智慧化關鍵核心，在歐利速導入擴增實境將虛擬與現實場景結合，創新客戶服務與應用。

台灣於今年初正式迎來5G世代，5G大幅提升連網效率、數據傳輸速度、低延遲性等優勢都有助於包括人工智慧、網路安全、數位分身、虛擬實境/擴增實境與智慧智造的結合應用，並透過與電信業者、自動化業者合作將能進而加速台灣製造業者的智慧化轉型。

製鞋設備業者歐利速精密工業，著眼於持續提供其製鞋業客戶智慧高效生產設備，攜手遠傳與智慧製造解決方案領導先驅西門子，導入西門子開放式物聯網雲端平台MindSphere，並將5G、擴增實境(Augmented Reality以下簡稱AR)整合應用，實現設備生產產線的智慧化升級。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉 (Erdal Elver) 今(28)日表示，5G的部署將成為全球數位化加速發展的關鍵分水嶺。 尤其可預見的是5G將激盪出更多創新科技和應用，西門子在製造業，城市基礎設施，能源等領域具備深厚專業和完善生態體系，未來期許透過引導企業善用5G作為核心基礎架構，加速產業智慧升級。

台灣西門子數位工業總經理席德塱 (Tino Hildebrand) 指出，多年來致力於智慧製造，積極協助企業邁向數位化，這次與遠傳以及歐利速合作，導入西門子工業雲技術，讓數據可以快速連網並且即時蒐集與分析，達到資訊透明化，再透過整合更快速、更高資料傳輸量的5G技術結合MindSphere雲端應用程式模組，將採集的大數據轉換為企業智慧，加速智慧製造的進程。

歐利速董事長李俊諺強調，致力於所有製鞋流程的解決方案，除了自動化製鞋設備外，更超前佈署各類軟體與系統平台，以提升設備附加價值。我們不斷精進研發能力並持續開發新產品，包括新一代N系列電腦針車(ONS)、R系列自動手臂噴塗系統(ARCS) )、U系列自動超聲波點焊機(UHF)與T系列自動翻鞋舌系統(TTS)等。透過與西門子和遠傳的三方合作，樂見ROMPS系統實現於歐利速新產品上，經由5G傳輸技術在西門子MindSphere平台上發揮最大服務效益。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，取得5G夢幻旗艦頻譜的絕佳位置，具有豐富的網通建置經驗、超前的大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 創新技術，具備協助各產業串聯5G的關鍵整合能力，並持續驅動在製造業、醫療業、零售業、智慧城市等領域的5G產業垂直場域創新應用。此次與西門子、歐利速的三方合作，展現5G通訊應用於製造產業的高可靠度、穩定的特性，協助製造場域實現高速連結，提升生產管理彈性與安全性，期待以5G助攻，加速產業智慧化。

遠傳將持續與5G生態圈的夥伴們共同合作，發展提升產業效能創新應用，遠傳深信唯有透過整合上、下游產業鏈，建構完整5G合作生態圈，提供整廠輸出、完整的5G解決方案服務，才能創造優勢，進而提升產業競爭力。 此次三方建立合作關係，攜手共同打造數位化工廠，整合5G、AR以及物聯網等前瞻科技，將產線效能提升至最大化，開創智慧製造新視野。

西門子 遠傳電信 5G 物聯網

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