Google打擊不實資訊 聚焦3大策略

Google今天舉行「解密不實資訊」線上媒體聚會，提出打擊不實資訊的3大策略，包括提升產品與服務、讓使用者成為守門員、強化與事實查核單位及新聞從業人員合作。

Google表示，不實資訊可能讓使用者判斷誤解，甚至造成大眾傷害並影響社會秩序，因此不實資訊的存在違背Google的理念與使命。

針對打擊不實資訊的策略，Google表示，為提供使用者更實用與正確的資料，除了針對Google搜尋、Google新聞和YouTube訂立政策規範，也會依據跳出率、使用者查看網站時間長短、網站公信力等指標來優化演算法，提高優質內容能見度。

其次，為強化大眾的媒體識讀能力，Google運用Google for Education等多元資源，與台灣展翅協會舉辦「兒少上網安全及防制網路兒少性剝削教師研習」、「數位公民與安全課程」等線上系列課程，將Google數位公民課程融入學校課程中，從小培養數位公民素養。

第三，Google與事實查核單位、新聞從業人員合作推出新聞倡議計畫，支援高品質新聞媒體，致力提升新聞品質；另成立Google新聞實驗室，邀請世界各地的學者、媒體工作者參與事實查核工作坊，定期舉辦高峰會與各界交流，提高記者跟事實查核記者的工作效率。

使用者也可以運用Google平台和工具，執行事實查核。例如針對需查證的圖片或影片截圖，可以選擇Google圖片搜尋的「反向查證」，查看運用同樣圖片的相關網站與圖片使用情況。若在影音資訊中出現地理位置資訊，可透過Google地圖中的街景功能，與Google街景圖片比對影音畫面細節，藉此查證地理位置資訊的正確性。

Google還提出一些簡單方式來判別訊息真偽。例如部分網站為增加可信度，會用與官方媒體相似的網站名稱，讓使用者誤以為是可信任的資訊；如果不確定是否為認證的媒體網站，使用者可到搜尋引擎輸入官方媒體名稱，找到正確的媒體網站入口以確認新聞來源的正確性。