萬泰科自製口罩 導入銀銅鈦濺鍍技術

萬泰科技集團（6190）旗下轉投資銀領科技，在日月潭泳渡活動中，由新成立的品牌ACTife推出「平面週拋式」與「全編織長效型」兩款防疫透氣口罩，兩款皆具有抗菌抗病毒的功能。

ACTife顛覆傳統口罩，以阻隔病菌為主的建構方式，採用革命性的銀銅鈦濺鍍奈米原子滅菌，與病毒滅活防疫科技，使口罩兼具透氣性與抗菌抗病毒功能。

萬泰科表示，一般人在配戴傳統醫療口罩時，由於透氣性有限，基於說話、喝水與飲食的需求，多數人會頻繁以手觸摸口罩外部或拉下口罩，使聚積在口罩表面以及附著在下巴至脖頸間的細菌與病毒，藉由手部的觸摸或是口罩的重複上下拉動進入人體中，造成二次感染的風險。

萬泰科技董事長張銘烈指出，要製造兼具高透氣度與抗菌抗病毒功能的口罩，技術上有一定難度。口罩要達到高透氣度的要求，同時具有高效率捕捉並滅活空氣中所攜帶的病菌的能力，最關鍵的技術在於使用的材料。

使用ACTife銀銅鈦奈米濺鍍材料製作的口罩由於高效率的抗菌特性，經長期配戴也不易發臭，推出的一般平面口罩，抗菌效果可以達到一周左右，而高階版的3D美顏防疫口罩，使用壽命則可以長達半年，實踐ACTife希望帶給消費者具有潔淨功能的產品以及對環境友善的目的。

銀領科技表示，ACTife銀銅鈦奈米濺鍍材料的抗菌效率，比傳統銀離子或單一金屬原子的抗菌材料高上數十萬倍。ACTife濺鍍表面所形成的能態，是由多金屬原子奈米粒子的高密度電子所構成，藉由高效率釋出物理性電子與後續的能量再造機制，經由活性氧、過氧化氫、以及羥基自由基反應後，建構出3D零隙縫的自由基奈米盾，能瞬間殺死入侵的細菌與病毒。