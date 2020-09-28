快訊

歐陽娜娜登央視唱「我的祖國」挨批 IG發文認「操碎了心」

離譜！男童不聽話 公托老師竟扳頭、放烏龜全身爬

萬泰科自製口罩 導入銀銅鈦濺鍍技術

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
萬泰科自製口罩，導入銀銅鈦濺鍍技術，具備高透氣度與抗菌抗病毒功能。萬泰科/提供
萬泰科自製口罩，導入銀銅鈦濺鍍技術，具備高透氣度與抗菌抗病毒功能。萬泰科/提供

萬泰科技集團（6190）旗下轉投資銀領科技，在日月潭泳渡活動中，由新成立的品牌ACTife推出「平面週拋式」與「全編織長效型」兩款防疫透氣口罩，兩款皆具有抗菌抗病毒的功能。

ACTife顛覆傳統口罩，以阻隔病菌為主的建構方式，採用革命性的銀銅鈦濺鍍奈米原子滅菌，與病毒滅活防疫科技，使口罩兼具透氣性與抗菌抗病毒功能。

萬泰科表示，一般人在配戴傳統醫療口罩時，由於透氣性有限，基於說話、喝水與飲食的需求，多數人會頻繁以手觸摸口罩外部或拉下口罩，使聚積在口罩表面以及附著在下巴至脖頸間的細菌與病毒，藉由手部的觸摸或是口罩的重複上下拉動進入人體中，造成二次感染的風險。

萬泰科技董事長張銘烈指出，要製造兼具高透氣度與抗菌抗病毒功能的口罩，技術上有一定難度。口罩要達到高透氣度的要求，同時具有高效率捕捉並滅活空氣中所攜帶的病菌的能力，最關鍵的技術在於使用的材料。

使用ACTife銀銅鈦奈米濺鍍材料製作的口罩由於高效率的抗菌特性，經長期配戴也不易發臭，推出的一般平面口罩，抗菌效果可以達到一周左右，而高階版的3D美顏防疫口罩，使用壽命則可以長達半年，實踐ACTife希望帶給消費者具有潔淨功能的產品以及對環境友善的目的。

銀領科技表示，ACTife銀銅鈦奈米濺鍍材料的抗菌效率，比傳統銀離子或單一金屬原子的抗菌材料高上數十萬倍。ACTife濺鍍表面所形成的能態，是由多金屬原子奈米粒子的高密度電子所構成，藉由高效率釋出物理性電子與後續的能量再造機制，經由活性氧、過氧化氫、以及羥基自由基反應後，建構出3D零隙縫的自由基奈米盾，能瞬間殺死入侵的細菌與病毒。

張銘烈說，目前宣傳重心將優先以各式運動、戶外活動和宮廟慶典等群眾聚集密度高、風險較高的場合為主，向大眾積極宣傳使用抗菌抗病毒口罩，預防感染的重要性。未來也立志進軍各種國際運動賽事場合，以明年的東京奧運為目標提供防疫口罩解決方案，將台灣防疫的先進科技推展到全世界。

萬泰科自製口罩，導入銀銅鈦濺鍍技術，具備高透氣度與抗菌抗病毒功能。萬泰科/提供
萬泰科自製口罩，導入銀銅鈦濺鍍技術，具備高透氣度與抗菌抗病毒功能。萬泰科/提供

口罩 萬泰科

延伸閱讀

好空氣「戴」著走 LG預告個人用空氣淨化口罩即將登台

相關新聞

美國出手 中芯追趕台積電之路更崎嶇

中國大陸最先進的本土晶片代工企業中芯國際試圖趕上業界龍頭台積電，除了雙方之間的巨大技術差距，美國的制裁將使中芯的追趕之路...

騰輝法人董事辭職 公司：營運不受影響

騰輝電子-KY（6672）法人董事萬洲化學辭職一事，騰輝今（28）日說明，不影響公司營運。

三星燃Mini LED背光電視市場戰火 供應鏈熱潮再起

TrendForce旗下光電研究處表示，隨著各家電視品牌廠商紛紛導入Mini LED背光電視，隨著技術提升成本持續優化，...

聯電去年能資源管理經濟效益 達4.5億元

晶圓代工廠聯電（2303）於9月間連續二個周末發起淨灘活動，日前由南科廠區與台南市環保局在安平區觀夕平台淨灘，昨(27)...

世界先進0.15微米細線寬製程傳要漲價 公司不回應

大陸晶圓代工廠中芯遭美方制裁，外界預期台系晶圓代工廠世界先進（5347）等將受惠。外傳世界先進有部分製程代工價格將調漲，...

賴清德玩Yahoo TV虛擬系統 遇見高中的自己

疫情帶動產業數位發展，副總統賴清德日前參訪影音平台Yahoo TV，體驗運用虛擬網紅系統、AR（擴增實境）異地共演等XR...

義隆業績暢旺 Q4有望淡季不淡

IC設計廠商義隆（2458）近期業績暢旺，8月業績續創歷史新高，本季業績攀峰在望。依照過往營運軌跡，通常義隆第4季業績會...

許勝雄專訪／金仁寶衝生醫 打造新引擎

金仁寶集團董事長許勝雄表示，紅色供應鏈崛起，顯示台灣電子業「只靠降低成本、做純代工」的時代已經過去，台灣必須跟著轉型升級...

許勝雄專訪／訓練兒子 從基層做起

金仁寶集團董事長許勝雄認為，他沒有接班問題，一切順其自然，隨著時間機會與環境到了，就會產生，尤其他早已經交棒，整個集團他...

品牌新手機大戰 10月開打

上半年品牌手機廠因疫情推遲的新機進度，近來逐步趕上，10月更是眾機齊發，不僅蘋果傳出將發表新iPhone，非蘋陣營也有三...

美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年

美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC），引爆晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰，筆電相關IC廠受惠宅經濟效益積極擴...

晶圓代工產能吃緊 IC設計廠醞釀漲價

全球晶圓代工產能吃緊，美國出手制裁中芯導致晶圓代工市場供給再受限縮，IC設計業者透露，已經有晶圓代工廠開始對明年產能採分...

熱門新聞

爸爸年中贈與子女各200萬 被課18萬贈與稅

三星來台找盟友 衝刺Mini LED

中天糖尿病新藥大陸發表臨床成果 要找合作夥伴

美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年

農電共生有轉機 太陽能廠利多

項目不清！衛福部紓困52億被疑蘇揆小金庫 綠委都開砲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。