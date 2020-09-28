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晶睿攜手訊連 打造全新升級AI臉部辨識安防體驗

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

安控大廠晶睿（3454）於今年初宣布聯手訊連科技（5203），全新升級智慧臉部辨識安防解決方案。晶睿通訊自行研發之影像管理軟體 VAST2 導入訊連科技 AI 臉部辨識加值軟體 FaceMe Security，使用者將能輕鬆設定與管理臉辨資料並應用於各式各樣的安防場景中。

臉部辨識應用已經成為近年智慧安防重點發展趨勢之一，晶睿通訊整合訊連科技的FaceMe Security 軟體於其影像管理軟體 VAST 2，致力打造最先進頂尖的臉部辨識安防體驗。

深耕安防產業 20年，晶睿通訊不僅加強臉部辨識相容性，更擁有多元齊全的網路攝影機產品線和後端影像管理軟體，並透過 AI 邊緣運算提供優異的影像品質。本次整合深化 AI 臉部辨識加值軟體 FaceMe Security 與影像管理軟體 VAST 2 的相容性，使用者能透過 VAST 2 快速進行攝影機設定，大幅簡化過去繁雜的安裝流程。

除此之外，名單管理功能（員工、VIP 及黑名單）搭配精準的即時通知、快速比對 VAST 2 系統資料庫篩選出對應影像，也將為安全管理人員帶來全新的 AI 臉部辨識安防體驗。

自年初啟動策略結盟以來，晶睿通訊攜手同樣來自台灣的訊連科技，成功將高品質 MIT解決方案推展至世界，從商業大樓、工廠與服務業的非接觸性人員出口管控到校園安全監控，該 AI 臉部辨識解決方案已跨產業應用於多個國際案例中。晶睿通訊與訊連科技也將於 10 月 15 日共同舉辦「智慧安防 x 臉部辨識 – AI 智慧物聯新視界」線上研討會，協助台灣客戶更深入了解 AI 臉部辨識安控解決方案相關應用。

臉部辨識 晶睿

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