華碩攜台中市府、國研院國網中心 打造智慧城市新未來

華碩（2357）雲端今（28）日與台中市政府、國研院國網中心簽訂「大數據分析驗證計畫」合作備忘錄，將透過華碩雲端整合TWCC所發展之智慧城市雲端平台(SCCP, Smart City Cloud Platform)，搭配台中市重要路口空氣品質與交通車流數據，以及國研院國網中心DAS雲端資料分析服務與大數據專家，探討移動汙染源對空氣品質之影響，成為城市治理重要參考依據。亦期藉此平台發展即時空汙示警、最佳空氣品質路徑建議與智慧健康照護等應用，帶動城市升級轉型。

華碩電腦營運長謝明傑表示，華碩佈局雲端十多年，累積自有雲、IoT、AI等技術，是台灣唯一兼俱軟硬體與系統研發整合實力的品牌，並致力公部門/產業智慧升級所需之數位基礎建設。

謝明傑指出，與TWCC結合，以更彈性、便利的方式實現AI多元應用。華碩將運用國際級AI雲端系統建置經驗，與國研院國網中心及台中市府共同建立智慧城市營運中心合作架構，樹立數位治理典範。

華碩自2012年投入智慧城市領域，建構智慧營運核心(IOC, Intelligent of Operation)，提供數位治理與發揮中樞整合價值；技術優勢與強大整合能力，可協助實踐：「願景」、「以市民為中心」、「數位化」及「開放合作」等符合智慧城市框架(Smart City Framework, SCF)之四大指導方針，推動數位治理，為市民提供更高水平的施政服務。