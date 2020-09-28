華碩雲端加入大數據分析計畫 智慧應用落地台中
電腦品牌廠華碩子公司華碩雲端今天與台中市政府、國研院國網中心簽訂「大數據分析驗證計畫」合作備忘錄，將發展即時空污示警、最佳空氣品質路徑建議與智慧健康照護等應用。
華碩指出，此次合作將透過華碩雲端整合人工智慧（AI）雲端平台TWCC發展的智慧城市雲端平台，搭配台中市重要路口空氣品質與交通車流數據，以及國研院國網中心DAS雲端資料分析服務與大數據專家，探討移動污染源對空氣品質的影響，成為城市治理重要參考依據。
華碩電腦營運長謝明傑說，華碩布局雲端十多年，累積自有雲、物聯網、AI等技術，並致力公部門與產業智慧升級所需的數位基礎建設。華碩將運用國際級AI雲端系統建置經驗，與國研院國網中心及台中市府共同建立智慧城市營運中心合作架構，樹立數位治理典範。
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