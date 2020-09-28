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聯電去年能資源管理經濟效益 達4.5億元

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
聯電總經理簡山傑。 報系資料照片
聯電總經理簡山傑。 報系資料照片

晶圓代工廠聯電（2303）於9月間連續二個周末發起淨灘活動，日前由南科廠區與台南市環保局在安平區觀夕平台淨灘，昨(27)日由該公司共同總經理簡山傑與數百位竹科廠區員工，及荒野保護協會志工接力在新竹市香山水資源公園動手清除海灘垃圾。

聯電也提到，該公司積極管理營運所需的用電、用水及碳排放等各項能資源，提升使用效益。2019年能源與溫室氣體管理效益達102.5萬噸CO2，相當2,634座大安森林公園一年的碳吸附量；水資源管理效益達22萬噸，相當116座國際標準游泳池；廢棄物管理效益達3.9萬噸，相當2.3萬家戶1年廢棄物產出量；總合經濟效益高達新台幣4.5億元。

根據世界經濟論壇指出，全球每年約有800萬噸垃圾流入海中，到2050年，海中塑膠垃圾的重量甚至可能比魚還重。許多海洋生物如海龜、海豚、海鳥會因誤食海洋垃圾而生病，不僅危害海洋生態，最終透過食物鏈又會回到人類身上，因此聯合國已將海洋生態列為17項永續發展目標之一。聯電表示，該公司一向重視企業社會責任，身體力行淨灘呼籲大家正視海洋生態危機。

聯電共同總經理簡山傑也強調，聯電體認生物多樣性的重要，多年前就許下長期支持生態保育的承諾，2016年發起綠獎，號召供應商夥伴共同參與，連續五年投入千萬獎金，至今已協助保育團體在全台實現19件優質保育計畫。同時，每年舉辦大型公司環保活動，提升員工對環境保護參與的深度與廣度。

聯電 生態保育 晶圓代工廠

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